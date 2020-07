O valor das palavras. As declarações de Fernando Medina ao Independent

Todos recordamos as declarações do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, na Cimeira da Confederação do Turismo Português em 2016, a propósito da pressão turística na capital. Nesse momento, afirmava: “Pessoalmente, tenho de dizer que não sei que conceito é esse, não sei o que é ter turistas a mais”, assumindo como desafio central para o município “agarrar o extraordinário momento que estamos a viver e projectá-lo, prolongá-lo no futuro”, sem colocar “obstáculos a nível institucional ou infra-estrutural”.

Entretanto, Lisboa continuou a perder população (mais de 40 mil residentes entre 2010-2018 segundo dados do Pordata), tornou-se a capital europeia com maior número de habitações convertidas em alojamento local por habitante, verificou um aumento exponencial dos valores do preço do imobiliário, assistiu a despejos e dificuldades críticas no acesso à habitação e inclusivamente à expansão dos bairros de barracas. Na retaguarda do “extraordinário momento" referido pelo presidente da Câmara de Lisboa escondiam-se as profundas vulnerabilidades estruturais de uns país deixado à mercê de circuitos económicos frágeis e voláteis como o imobiliário, a construção ou o turismo e de uma cada vez maior precarização do trabalho.

Instrumentos como os “vistos gold", o estatuto de residentes não-habituais, a alteração ao Novo Regime de Arrendamento Urbano (2012), que permitiram a atracção de investimento estrangeiro, liberalizaram as rendas e facilitaram os despejos, constituíram um atalho político para a saída da última crise económica com a qual o município alinhou. Afinal de contas, o turismo contribuía para o PIB e para o emprego, a cidade poderia reabilitar-se e o aumento das receitas nos cofres da Câmara Municipal de Lisboa era bem-vinda. Só em 2019 o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ascendeu a 120 milhões de euros, o Imposto Municipal sobre Transacções a 226 milhões de Euros, a taxa turística a um valor de cerca 36 milhões de euros.

Os investimentos municipais decorrentes desta receita foram sobretudo canalizados para as grandes operações de regeneração urbana e para os grandes eventos capazes de projectar a cidade a nível internacional – uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Pelo contrário, os problemas estruturais e endógenos de Lisboa e da sua área metropolitana, os primeiros que deveriam ser resolvidos, agravaram-se e permaneceram na invisibilidade. A transformação da cidade e a sua governação focou-se em engordar a “galinha dos ovos de ouro do crescimento económico”, o turismo como designou Paulo Portas, mesmo que durante o processo o tecido social urbano tivesse que ser sacrificado, mesmo que durante o processo a cidade se esvaziasse de vida e se transmutasse num mero cenário, mesmo que as periferias engordassem e se sobrelotassem, mesmo que a qualidade de vida das pessoas se deteriorasse.

O tal futuro acabou mesmo por chegar, mas não é extraordinário, pelo contrário trouxe más notícias relativamente à política estratégica seguida na capital e mesmo no país. Perante a covid-19, um “silêncio ruidoso” instalou-se no centro de Lisboa, anunciando uma ruína económica e social sem precedentes. No terminal de cruzeiros não se vêem navios, as praças resplandecentes e renovadas estão desertas, nos restaurantes e nas lojas os empregados estão à porta à espera de clientes, os alojamentos locais estão vazios e fechados.

"Sem a capacidade de reconhecermos os nossos erros, as palavras que proferimos perdem o valor. Em política, a situação é mais grave, a falta de reconhecimento dos erros e dos impactos de decisões que a todos afectam desvitalizam a democracia e isso é algo que não poderemos permitir nem deixar passar em branco."

Em simultâneo, a pandemia tornou visíveis as desigualdades críticas que se sedimentaram no território metropolitano ao longo do tempo. Os surtos recentes permitem relacionar graves problemas habitacionais a situações de precariedade laboral ou de pobreza, bem como a dificuldades de mobilidade urbana. As recentes declarações de Fernando Medina são, por isso, recebidas com espanto. Estamos em face de um fenómeno em que o feitiço se virou contra o feiticeiro e o feiticeiro se zangou e se virou contra o seu próprio feitiço?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Medina reconheceu que “as zonas que estão a recuperar mais rapidamente, em termos económicos e sociais, após confinamento em Lisboa são precisamente as que não estavam tão dependentes do turismo” e, numa entrevista ao The Independent, afirmou que pretende o regresso dos trabalhadores essenciais ao centro histórico, através da reconversão de habitações em regime de alojamento local para o arrendamento de longa duração a custos acessíveis. Quer agora uma cidade “mais verde e habitada e não uma cidade em risco de se tornar um belo museu”. Terá Fernando Medina finalmente compreendido que uma cidade sem habitantes e (agora) com menos turistas é uma cidade condenada?

É uma cidade condenada porque irá sofrer um enorme corte de receitas e, por isso, não conseguirá manter o seu nível de serviços e infra-estruturas, é uma cidade condenada porque a sua estrutura económica está sobredimensionada em função do turismo e agora não existem nem habitantes suficientes, nem visitantes, nem capacidade salarial para a suportar. Os programas de apoio ao arrendamento de longa duração (Porta 35, Programa de Arrendamento Acessível, Renda Segura), dos quais se irá socorrer para a implementação desta nova estratégia, apresentam problemas e estão com dificuldades de execução. Foram sempre paliativos, mais preocupados em proteger as dinâmicas do mercado imobiliário do que promover uma verdadeira política de habitação adaptada à realidade económica e social do país.

Mais populares A carregar...

Compreendendo a complexidade das decisões políticas no momento que vivemos seria de esperar que, com a mesma rapidez que Fernando Medina veio proferir novas visões para a cidade ou culpar as chefias da DGS pelo descontrolo da pandemia em Lisboa, assumisse também a parte que lhe cabe de responsabilidade. O estímulo a um modelo de turismo sustentável, a atracção de novos habitantes, a diversificação do tecido social e económico da cidade ou a distribuição da riqueza da capital no sentido de reduzir as desigualdades metropolitanas nunca foram o seu objectivo prioritário. Sem a capacidade de reconhecermos os nossos erros, as palavras que proferimos perdem o valor. Em política, a situação é mais grave, a falta de reconhecimento dos erros e dos impactos de decisões que a todos afectam desvitalizam a democracia e isso é algo que não poderemos permitir nem deixar passar em branco.