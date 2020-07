Professores universitários – a (des)construção de uma carreira

Como mudou a carreira universitária, em construção e em desconstrução, do meu tempo até agora! Li o Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), tentando perceber porque é que alguns dos meus jovens colegas aspiram a aposentarem-se depressa. Apesar de encontrar um ECDU escrito de forma ambígua, com pontos de duvidosa redacção e com aspectos discutíveis, concluí que, mais do que as leis, só a experiência poderá justificar o desânimo. Esse Estatuto não explica tudo e deve com certeza ser conjugado com outros documentos (o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, RJIES, os Estatutos das diversas universidades e as suas directivas específicas), mas sem dúvida com toda uma evolução social, burocrática e dos saberes dos últimos anos. Muito me escapa e este exercício é apenas… um exercício, que deveria ser aclarado pelos actuais docentes em textos de análise crítica que escasseiam, a não ser provavelmente nas “redes sociais”, que não frequento.

