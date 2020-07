Mário Centeno para o Museu do Aljube, e já

Em Portugal, há sempre solução para tudo. Tanto se arranja um lugar no aparelho do Estado para quem tem currículo e conflitos de interesse, como se arranja um lugar no aparelho do Estado para quem não tem conflitos de interesse nem currículo. A única coisa que se tem de ter é isto: uma relação de amizade ou de dependência estratégica com quem está no poder. Garantido isto, há sempre tacho e há sempre justificações para o tacho, por mais estapafúrdias que elas sejam.

