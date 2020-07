Operação contra tráfico de droga no Porto com 25 detenções. Há 400 operacionais no terreno

A operação começou às seis da manhã desta quinta-feira e é consequência de uma “investigação com alguns meses relacionada com o tráfico de estupefacientes no Grande Porto”. Cerca de 400 operacionais, entre a Divisão de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto e a unidade especial de polícia, realizaram cerca de 60 buscas domiciliárias com o objectivo de deter os “principais suspeitos” desta rede.

Pelas 10 horas, ainda com os operacionais no terreno, tinham sido feitas “25 detenções”, assim como “apreensão de estupefacientes em quantidades significativas para este tipo de redes, mais relacionada com venda em barros sociais da cidade [do Porto], várias armas de fogo, quantidade relevante de dinheiro e viaturas relacionadas com o lucro de estupefacientes”, adiantou ao PÚBLICO o comandante Rui Mendes.

As diligências estiveram dispersas por vários bairros do Porto - como Pasteleira, Fonte da Moura, Francos e Viso -, e algumas cidades limítrofes, como Maia, Gondomar e Vila Nova de Gaia. A operação deverá decorrer até ao fim do dia, acrescentou Rui Mendes.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que esta operação visa “um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área do Grande Porto”.