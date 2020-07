Polícia Marítima apreende 90 quilos de pescado ao largo de São Miguel

O Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada apreendeu, numa operação conjunta com a Inspecção Regional das Pescas dos Açores, artes de pesca e 90 quilos de pescado ao largo da ilha de São Miguel.

Em comunicado, a Polícia Marítima informa que a operação, que ocorreu na terça-feira, tinha como objectivo “verificar as condições de segurança das embarcações e do pessoal embarcado, bem como detectar artes de pesca mal sinalizadas ou caladas no mar, ao largo de São Miguel”.

As autoridades detectaram uma embarcação de pesca profissional “em infracção por se encontrar a pescar com arte de palangre de fundo a menos de três milhas da costa, tendo a arte sido apreendida”.

Foram também apreendidos 90 quilos de pescado diverso, dos quais “11 quilos de pescado imaturo foram entregues a uma instituição de caridade da ilha de São Miguel, tendo o restante sido vendido em lota, ficando o valor à ordem do processo de contra-ordenação”.

A operação de terça-feira envolveu sete operacionais e duas embarcações da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e um inspector regional das Pescas.