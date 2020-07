PCP propõe estratégia alternativa de apoio à bicicleta em Lisboa

O PCP defende o reforço de bicicletas da rede de bicicletas Gira, bem como a gratuitidade das mesmas, “através da criação de passes mensais com disponibilidade de horas para uso destes equipamentos”. Estas são algumas medidas defendidas pelos vereadores comunistas João Ferreira e Ana Jara e que surgem como alternativas às da Câmara Municipal de Lisboa (CML) no apoio à bicicleta.

A proposta, divulgada nesta quinta-feira através de comunicado, também prevê a melhoria e reparação das ciclovias. Essas mudanças concretizar-se-iam através de, por exemplo, um “reforço da sinalização vertical e horizontal, inclusive nas vias partilhadas”, defendem. Além disso, a bancada comunista também propõe a criação de mais zonas de estacionamento para bicicletas, bem como linhas de apoio ao financiamento da reparação de “bicicletas usadas para particulares”, e o reforço de projectos de ensino do uso da bicicleta às crianças (um desenvolvimento do programa “Lisboa sem Rodinhas”).

O plano surge no seguimento da insatisfação do PCP com vários aspectos do programa de aquisição de bicicletas da CML, nomeadamente o enquadramento incorrecto “relativo aos transportes públicos, aparecendo a bicicleta não como meio complementar mas como alternativo”, bem como a “ausência de critérios de atribuição do apoio, promovendo maiores desigualdades entre lisboetas”, lê-se no comunicado. Segundo o partido, a CML insiste na primazia do transporte automóvel individual, que entendem acarretar um conjunto de problemas, como o consumo crescente de combustíveis fósseis. Assim, apelam à “promoção dos modos suaves de transporte”, inserindo-se aí a necessidade de “aprofundar e melhorar a rede de ciclovias ou vias partilhadas”.

Para a concretização destas medidas, os vereadores defendem a alocação de três milhões de euros.

Por sua vez, o PSD propôs a colocação de novas estações Gira nas freguesias de Campolide, Campo de Ourique, Alcântara, Ajuda e Belém com a finalidade de “melhor servir as populações, garantindo as condições de saúde, segurança e sustentabilidade económica na mobilidade urbana”. A proposta foi aprovada por unanimidade na quarta-feira.

