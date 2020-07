Câmara de Alcochete cria programa para apoiar restauração

A Câmara de Alcochete apresenta esta quinta-feira o programa “Reabrir em Segurança”, que vai apoiar os empresários da restauração do concelho, no distrito de Setúbal, com informações e materiais para regressarem à actividade.

A iniciativa inclui 10 medidas de apoio por “tantas dificuldades e prejuízos” que a pandemia da covid-19 trouxe aos empresários, em particular ao comércio tradicional e à restauração, informou o presidente do município, Fernando Pinto (PS).

Numa nota escrita enviada à Lusa, o autarca adiantou que o objectivo é “dotar os estabelecimentos comerciais de toda a informação e condições essenciais para o regresso à actividade económica”.

Desta forma, os empresários poderão beneficiar da “isenção das licenças de ocupação comercial de espaços públicos até ao final do ano” e da “redução da factura total da água em 30% para consumos não-domésticos”.

Tendo em conta os limites de lotação, a autarquia vai também analisar e implementar “maiores espaços para serviço de esplanada”.

Outra vertente será a disponibilização online de toda a informação sobre as regras de segurança que estes negócios devem ter para prevenir o contágio da doença.

Além disso, vai disponibilizar recargas de álcool gel e anti-séptico, sacos para serviço de take-away, saquetas para colocação de talheres e um kit de sinalética que tem em conta as normas da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

“Desenvolvemos um conjunto de medidas que culminam com a apresentação de um filme promocional da nossa restauração que visa inspirar confiança a todos aqueles que se habituaram a degustar a nossa gastronomia”, mencionou Fernando Pinto.

Segundo o autarca, a ideia para este programa surgiu pelo “conhecimento e importância que este sector representa no concelho”, onde a gastronomia “é um dos alicerces elementares na promoção e divulgação”.

“Trata-se de uma acção que destaca a esperança e a confiança no futuro e que permita a esta valência da nossa economia uma retoma segura que assente em três pilares fundamentais: reerguer, reinventar e reabrir Alcochete em plena segurança”, disse.

De acordo com a nota divulgada, a pandemia levou “muitas empresas a ficarem em lay-off com dificuldades acrescidas por ausência brusca de receitas, que dificultaram visivelmente o cumprimento dos compromissos assumidos”.

