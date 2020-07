Naya Rivera, a Santana de Glee, dada como desaparecida num lago na Califórnia

A actriz Naya Rivera, de 33 anos, tinha alugado um barco para passear no Lago Piru, localizado a cerca de 95 quilómetros de Los Angeles, na tarde da passada quarta-feira. Cerca de três horas após o aluguer, o filho da actriz foi encontrado sozinho na embarcação por outro velejador. A criança encontrava-se bem, mas presume-se que a mãe esteja morta, provavelmente por afogamento.

O menino de 4 anos disse às autoridades que acorreram ao local que estava a nadar com a mãe, mas que ela já não voltou ao barco. “Ele está seguro com membros da família”, declarou o capitão Eric Buschow, porta-voz das autoridades do Condado de Ventura, em conferência de imprensa, citado pela Reuters.

Na quarta-feira, uma equipa de mergulhadores foi enviada para o local, juntamente com um helicóptero e um drone. As buscas foram interrompidas ao cair da noite e foram retomadas na manhã desta quinta-feira, com mais meios a serem disponibilizados.

A maldição Glee

O argumento da série norte-americana Glee é animada, colorida e recheada de música. Contudo, a realidade dos profissionais que fizeram parte desta produção televisiva, que foi para o ar entre 2009 e 2015, não se equipara.

Foto A série foi exibida entre 2009 e 2015 DR

A 13 de Julho de 2013, Cory Monteith, que interpretava o papel de Finn Hudson, morreu de uma overdose num quarto de hotel em Vancouver, no Canadá. Este seria o início daquela que começou a ser apelidada como ‘a maldição Glee’. Na altura, o actor namorava com a colega e co-protagonista Lea Michele. A notícia foi um choque para todos, uma vez que Cory, quatro meses antes, tinha estado numa clínica de reabilitação.

Linhas de Apoio e de Prevenção ao Suicídio SOS Voz Amiga

Lisboa

Das 16h às 24h

213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 Linha Verde gratuita - 800 209 899 (Entre as 21h e as 24h) Conversa Amiga

Inatel

Das 15h às 22h

808 237 327

210 027 159 Vozes Amigas de Esperança de Portugal

Voades-Portugal

Das 16h às 22h

222 030 707 Telefone da Amizade

Porto - Desde 1982

Das 16h às 23h

222 080 707 Voz de Apoio

Porto

Das 21h às 24h

225 506 070 Todas estas linhas são de duplo anonimato — garantido tanto a quem liga como a quem atende. Para encaminhamento, a linha do SNS24 (808 24 24 24) é assumida por profissionais de saúde.

Além de Cory, a produção teve de se despedir de mais dois elementos: em Setembro de 2013, Jim Fuller, assistente de realização, morreu durante o sono, vítima de um ataque cardíaco; em Fevereiro de 2014, Nancy Motes, assistente de produção e meia-irmã da actriz Julia Roberts, foi encontrada morta em casa.

Em 2015, surgiu mais um escândalo associado à série, com o actor Mark Salling a ser detido e, consequentemente, condenado por posse de mais de 50 mil fotografias e 600 vídeos de pornografia infantil. Salling, que dava vida a Puck em Glee, tentou esconder os ficheiros, colocando-os num disco externo encriptado. Contudo, a sua ex-namorada, a quem ele tinha mostrado as imagens, denunciou-o. Depois de se ter declarado culpado e enquanto aguardava a sentença, a 30 de Janeiro de 2018, Salling acabaria por ser encontrado morto num rio perto da sua casa em Los Angeles. Salling e Rivera namoraram durante três anos, entre 2007 e 2010.

Também Rivera já tinha sido destaque na imprensa quando, em Novembro de 2017, foi detida na sua casa no estado da Virgínia Ocidental por uma situação de violência doméstica contra Ryan Dorsey, o seu marido na altura e pai do filho.​

Nas últimas semanas, voltou a público o nome de Lea Michele — actualmente casada com Zach Reich, presidente da empresa de vestuário All Year Round, e à espera do primeiro filho — e não pelas melhores razões. A Rachel Berry de Glee foi acusada, por diversos colegas de trabalho da série, de ser uma pessoa altamente tóxica. A primeira a partilhar a sua experiência pouco positiva foi Samantha Ware, cuja estreia em televisão foi precisamente naquela série.

Samantha Ware revelou, em exclusivo à revista Variety, algumas das situações que passou com Michele, “desde o primeiro dia em que tentou apresentar-se”. “Assim que ela decidiu que não gostava de mim, tornou-se bastante claro”, acrescenta. Entre olhares de julgamento, comentários pelas costas e uma atitude passivo-agressiva, Ware afirma que Michele fez da sua “primeira experiência televisiva um autêntico inferno”.

Despois de Ware, seguiram-se mais acusações de bullying, tanto de actores como de elementos da produção. “Era desagradável trabalhar com ela? Muito”, escreveu Heather Morris, a loura Brittany, num tweet. Antes destas revelações já era conhecida a má relação que Michele e Rivera tinham. Ambas eram muito competitivas e com personalidades fortes, o que as levava a chocar por diversas vezes.

Desde o arranque, em 2009, que Glee parece levar consigo uma aura negativa, juntando-se agora à lista o desaparecimento de Naya Rivera. As mortes e os escândalos associados à série televisiva contrastam em tudo com a mensagem que o argumento tentou passar e que, à data em que chegou aos ecrãs, se revelou bastante inovadora, apresentando personagens de diversas culturas, sexualidades e credos, por meio de cenas musicais com um toque de humor.

Texto editado por Bárbara Wong