Meghan tenta travar que amigas vão a tribunal

Nesta quinta-feira, Meghan Markle interpôs uma nova acção judicial para impedir que o tablóide britânico The Mail on Sunday revele o nome de cinco amigas suas que podem ser testemunhas cruciais no processo judicial que os opõe no Supremo Tribunal de Londres.

Recorde-se que em 2019, a duquesa de Sussex processou a DMG Media (antiga Associated Newspapers), responsável pelo The Mail on Sunday, devido à publicação de excertos de uma carta que escreveu ao seu pai. O jornal deu como justificação para a publicação da carta o facto de cinco amigas de Meghan terem dado uma entrevista à revista norte-americana People, contando a suposta versão dos acontecimentos, e após Thomas Markle, o pai da ex-actriz, lhes ter enviado a carta, afirmando que o seu conteúdo não era tão carinhoso quanto tinham feito parecer.

“Estas cinco mulheres não estão a ser julgadas, nem eu tão pouco. A editora do The Mail on Sunday é que está a ser julgada”, reiterou a duquesa num testemunho ao Supremo Tribunal. “Cada uma destas mulheres é uma cidadã”, acrescentou, dizendo que os seus nomes tinham aparecido numa secção confidencial dos documentos incluídos no processo. Noutros documentos entregues na semana passada, os advogados da ex-actriz norte-americana disseram que as suas amigas tinham falado devido “à tremenda angústia emocional e aos danos à sua saúde mental” causados por alguns dos artigos dos tablóides britânicos.

A acção judicial interposta inicialmente por Meghan contra o grupo editorial do tablóide britânico teve como principal acusação o uso indevido de informações privadas, violação de direitos de autor e violação da Lei de Protecção de Dados de 2018. Foi igualmente posta em causa a enorme atenção mediática que a duquesa e o marido, Harry, neto da rainha Isabel II, receberam, tornando-se no foco de inúmero artigos “falsos e caluniosos dos tablóides ingleses, em especial, do réu [DMG Media]”, atesta o advogado da duquesa.

Meghan, Harry e Archie, o filho do casal, vivem em Los Angeles, depois de terem abandonado as suas responsabilidades a tempo inteiro como membros séniores da família real, em Março. Os duques de Sussex alegam que um dos motivos que os levou a afastarem-se da família real foi a cobertura racista de alguns jornais em relação a Meghan, cuja mãe é afro-americana e o pai é caucasiano. O julgamento está previsto decorrer apenas em 2021.