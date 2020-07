Terminal de Cruzeiros de Leixões reabre a visitas

Encerrado desde 13 de Março, “como medida de contenção da covid-19”, o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, obra marcante do arquitecto Luís Pedro Silva, reabre a visitas guiadas aos domingos.

Mantendo-se medidas de segurança face à pandemia, os grupos serão muito reduzidos, portanto o melhor é prevenir: “as visitas são limitadas a 15 participantes e decorrem em horários previamente definidos da parte da manhã e também no período da tarde”, informa a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

A APDL garante ainda que “implementou medidas adicionais de segurança, de acordo com as orientações das autoridades de saúde, de modo a garantir a tranquilidade de todos os visitantes”. Neste sentido, vigora a “obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a visita”, além de existirem “postos de álcool gel em vários pontos do edifício”.

O Terminal de Cruzeiros de Leixões, obra inaugurada em 2015 (celebra cinco anos a 23 de Julho), que já foi chamada de um óvni fora de água, começou a ter visitas guiadas há dois anos.

O edifício tornou-se um ícone arquitectónico e uma atracção turística. Por Portugal, resume a APDL em comunicado, já recebeu prémios como Melhor Empreendimento Imobiliário, Comércio, Serviços e Logística da SIL ou Melhor Projeto, Categoria Engenharia dos Prémios Construir (ambos em 2015). Mas também tem direito a fama mundial, graças a distinções, entre outras, como Melhor Edifício do Ano 2017 da Arch Daily ou Excelência 2019 do Cruise News Media Group, Melhor Edifício Comercial nos AZ Awards ou Melhor Porto do Ano da Seatrade Awards.

Informações As visitas decorrem em vários horários marcados de manhã e à tarde e o bilhete base custa 5 euros – há também o bilhete família por 14 euros e bilhetes a preço reduzido (3,5€) para +65 e portadores de cartão de estudante/jovem. O acesso é feito mediante a aquisição de bilhete na recepção do Terminal Portaria do Molhe Sul, em Matosinhos (via Rua do Godinho, junto do monumento Senhor do Padrão). Site