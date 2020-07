Praia, miradouro, aldeia do Xisto: há novos passadiços nas Fragas de São Simão

Em pleno território das Aldeias do Xisto, na envolvência da serra da Lousã, a zona das Fragas de São Simão, no concelho de Figueiró dos Vinhos, já era senhora de muitas atracções. Fosse pela aldeia, o Casal homónimo, fosse pelos passeios pela natureza e produtos locais ou, claro, pela praia natural.

Mas, este Verão, as fragas têm novidades: miradouro e passadiços foram preparados a tempo da temporada e inaugurados oficialmente a 3 de Julho.

Fragas de São Simão, passadiço

“Os passadiços, com cerca de dois quilómetros, facilitam o acesso à fantástica praia fluvial das Fragas de São Simão, que convida a um dia bem passado no meio da natureza”, resume o Turismo do Centro, que sublinha que “pela beleza natural envolvente, em frente à Aldeia do Xisto de Casal de São Simão, este passa a ser um destino de visita obrigatória para quem visita a região”.

A intervenção no local “permitiu requalificar um antigo caminho ancestral e ligar três pólos de importante atracção turística no concelho: a praia fluvial, o miradouro e a aldeia de xisto”, sublinha por seu lado Jorge Abreu, presidente da autarquia de Figueiró dos Vinhos.

Casal de São Simão

Pela aldeia de Casal de São Simão, que na verdade é só uma rua, podemos sentir-nos num dos Refúgios de Pedra (é mesmo este o nome da associação responsável pela recuperação da aldeia), “com uma fonte que continuamente entoa a canção da água”, “com uma capela que nos conta lenda de santo”, “com uma vereda que nos leva à praia”, resumem as Aldeias do Xisto. Sublinha-se aqui que há num local “um novo sentir colectivo feito de pessoas que recuperaram as casas com as suas próprias mãos”. No local, há restaurante, alojamento e loja.

A praia fluvial, “entre duas imponentes fragas”, fica a 15 minutos a pé, por percurso pedestre, da aldeia, com “água da ribeira de Alge, que passa a caminho do Zêzere”, “tão límpida que se vislumbram as pequenas pedras no seu interior”.

Fragas de São Simão

Em redor, não faltam actividades e caminhos para descobrir, agora com os passadiços, que deverão crescer mais cerca de 1km em breve até à Ermida de São Simão, a facilitarem acessos.

“A obra de implementação de passadiço, beneficiação do percurso da ribeira de Alge” à aldeia de S. Simão e “requalificação do Miradouro de S. Simão, com construção de zona de estacionamento”, segundo dados da autarquia, representa um investimento de cerca de 400 mil euros, financiado a 90% pelo Turismo de Portugal no âmbito do Programa Valorizar – Linha de Valorização Turística do Interior.