Modernização da linha Lisboa-Cascais com 50 milhões da Comissão Europeia

A Comissão Europeia aprovou um investimento de 50 milhões de euros, provenientes do Fundo de Coesão, para modernizar a linha de caminhos-de-ferro de 25 quilómetros (km) entre Lisboa e Cascais.

A informação foi dada esta quinta-feira por Bruxelas, comunicando a intenção de financiar os trabalhos de modernização do sistema eléctrico daquela infra-estrutura que serve dezenas de milhares de pessoas diariamente.

De acordo com o comunicado, o financiamento aprovado vai custear “a instalação de novos sistemas eléctricos, de sinalização e de controlo destinados a tornar as viagens de comboio mais seguras e eficientes do ponto de vista energético”. A Comissão estima que estes esforços de modernização do sistema eléctrico vão permitir reduzir o consumo de energia em 50% até 2023.

“A linha Lisboa-Cascais é a segunda mais movimentada da rede ferroviária nacional. Ao torná-la mais segura e mais eficiente, queremos incentivar a transição dos carros para os transportes públicos de dezenas de milhares de pessoas que se deslocam para Lisboa todos os dias e, assim, reduzir a congestão do tráfego e a poluição, a fim de obter um ambiente urbano mais saudável e mais limpo”, refere a comissária responsável pela Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, citada no referido comunicado.

A modernização da linha de suburbanos da CP entre Lisboa e Cascais tem sido apontada como uma necessidade. Quando anunciou o concurso para a compra de material circulante, o ministro das infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, referiu-se ao facto de naquela linha andaram a circular comboios com mais de 70 anos.