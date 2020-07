Metro quadrado da habitação já custa mais de 1500 euros em 19 municípios do pais

Já há 19 municípios a nível nacional que registaram no primeiro trimestre de 2020 um preço médio por metro quadrado de habitação superior aos 1500 euros.

O Instituto Nacional de Estatística acaba de divulgar os preços locais da habitação no qual apurou uma média nacional de 1117 euros o metro quadrado (€/m2), o que significa um aumento de 3,3% relativamente ao trimestre anterior e de 10,5% relativamente ao trimestre homólogo. Estes valores ainda não reflectem o impacto que pode ter sido provocado pela pandemia do covid -19.

De acordo com o INE, o preço mediano da habitação manteve-se acima do valor nacional nas regiões do Algarve (1668 €/m2), na Área Metropolitana de Lisboa (1515 €/m2), na Região Autónoma da Madeira (1250 €/m2) e a Área Metropolitana do Porto (1136 €/m2 ).

Lisboa é o município onde há maior amplitude de preços e também aquele que registou o preço mediano mais elevado do país, atingindo os 3333 €/m2.

Se há já 46 municípios que, em todo o país, registam valores acima da média nacional aprovada é de realçar que são já 19 os municípios que registam preços médios acima dos 1500 euros por metro quadrado.

Para além de Lisboa, destacam-se ainda Cascais (2681 €/m2), Oeiras (2257 €/m2), Loulé (2221 €/m2), Lagos (1967 €/m2), Albufeira (1939 €/m2), Porto (1873 €/m2), Tavira (1864 €/m2), Odivelas (1847 €/m2), Loures (1672 €/m2), Faro (1663 €/m2), Funchal (1621 €/m2), Vila Real de Santo António (1594 €/m2), Aljezur (1592 €/m2), Lagoa (1591 €/m2), Almada (1576 €/m2), Amadora (1563 €/m2), Silves (1528 €/m2) e Matosinhos (1520 €/m2). São estes os municípios em que é mais caro comprar uma habitação.