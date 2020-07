Irlandês Paschal Donohoe é o novo presidente do Eurogrupo

O ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe, é o novo presidente do Eurogrupo, o órgão informal de coordenação da política económica e monetária onde têm assento os ministros das Finanças dos países da zona euro.

Donohoe, que substituirá Mário Centeno no cargo, foi eleito pelos seus pares numa segunda ronda, depois de o resultado da primeira votação (conduzida de forma electrónica) ter sido inconclusivo. Prevaleceu sobre a ministra da Economia e Finanças espanhola, Nadia Calviño — o luxemburguês, Pierre Gramegna, que concorria pela segunda vez a cargo, decidiu abdicar da sua candidatura sem ir à segunda volta.

A eleição do novo presidente foi o último ponto da ordem de trabalhos da reunião desta quinta-feira, que começou com um debate sobre o actual panorama económico europeu, a partir das previsões macroeconómicas de Verão que foram divulgadas pela Comissão Europeia esta semana.

Mas antes disso, houve um pequeno discurso de Mário Centeno. O ex-ministro das Finanças despediu-se do cargo com um balanço do mandato e uma reflexão sobre o que correu melhor e pior durante os dois anos e meio em que conduziu os trabalhos do Eurogrupo. A intervenção foi saudada por uma salva de palmas.

Numa mensagem publicada no Twitter antes da sua última reunião como presidente, Centeno dizia que a corrida — que já antecipava “renhida” — entre os três candidatos à sua sucessão mostrava como o Eurogrupo “é mais importante e influente do que nunca”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na hora da saída, Centeno mostrou-se satisfeito com o trabalho dos últimos dois anos do Eurogrupo, que na sua opinião se tornou “mais eficaz na gestão de crises” e assumiu “uma posição de comando na coordenação de políticas económicas”.

Vários governantes dedicaram elogios à liderança de Mário Centeno, assinalando a sua determinação e capacidade para a construção de compromissos, bem como os seus esforços na promoção do Eurogrupo.