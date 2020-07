FIFA dirige esforços para a globalização do VAR

A FIFA pretende que a tecnologia do videoárbitro (VAR) seja aplicada em todas as competições, agora que tomou conta do processo que até à data tinha estado nas mãos do International Board (IFAB). Cumprido o período experimental, o desenvolvimento do sistema passou a estar, desde o início do mês, sob a alçada do organismo que dirige o futebol mundial.

Pierluigi Collina, antigo árbitro e presidente do Comité de Arbitragem da FIFA, fala de uma “transição natural”. “O IFAB, enquanto organização, tem o dever de zelar pelas leis do jogo, incluindo o protocolo do VAR. Assim que as regras estão estabelecidas, o trabalho do IFAB está feito”.

Há algumas variações no uso do VAR nas diferentes Ligas e competições nacionais, mas Collina defende uma abordagem uniforme. “Uma das responsabilidades da FIFA é implementar as leis do jogo em todo o mundo, da mesma forma. A nossa obrigação é certificarmo-nos de que o futebol é jogado da mesma forma em todo o mundo”, acrescenta.

No entender do dirigente italiano, a globalização e uniformização do VAR “é algo óbvio”, ainda que assuma que poderão sempre permanecer “pequenas diferenças”. “A implementação geral deve ser a mesma”, ressalva, alertando para a necessidade de evitar situações em que os jogadores, em provas internacionais, se vejam surpreendidos pelas decisões de arbitragem.

“Se algo está escrito nas leis do jogo, tem de ser aplicada em todo o lado. Caso contrário, conseguem imagina a estupefacção de alguém que é penalizado por um lance num jogo internacional que não seria punido num jogo doméstico?”, questiona Collina.