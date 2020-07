China recusa-se a acolher eventos desportivos internacionais até 2021

A China anunciou nesta quinta-feira que não acolherá eventos desportivos internacionais até ao final de 2020 devido à pandemia de covid-19, excepto os que sirvam de teste para os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, que decorrerão em Pequim e Zhangjiakou.

A decisão da administração geral do desporto afecta, entre outras competições, seis torneios do circuito feminino de ténis, incluindo as finais WTA, que iriam decorrer em Novembro em Shenzhen, e quatro do masculino.

O país deveria também receber três importantes torneios de golfe, e os Mundiais de escalada e badminton.

A decisão afectará também o calendário do Mundial de Fórmula 1, competição na qual o Grande Prémio de Xangai foi adiado.

Durante o mês de Outubro, a China deveria também receber duas competições de ciclismo: a Volta a Guangxi, em masculinos, e a Volta à Ilha de Chongming, em femininos.