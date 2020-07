Música ao vivo: “Se este circuito deixar de existir, o que vai acontecer?”

Impossibilitadas de exercer a sua actividade principal desde o início da pandemia, e sem perspectivas de uma retoma sustentável, 23 salas de música ao vivo aliaram-se para criar a Associação Portuguesa de Salas de Programação de Música. Com o processo de constituição e formalização prestes a ser finalizado, esta associação vai juntar espaços e clubes de Portugal continental e ilhas, cuja âncora é a programação independente e regular de concertos, DJ sets e live acts, de artistas nacionais e internacionais. Entre eles estão o Musicbox, o Lux Frágil, as Damas, o Village Underground e o Lounge em Lisboa, o Maus Hábitos, o Plano B, o Ferro e o Passos Manuel no Porto, o Salão Brazil em Coimbra, o Carmo 81 em Viseu, a Sociedade Harmonia Eborense em Évora, o Barreirinha Bar Café no Funchal ou o Club de Vila Real.

