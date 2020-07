Jerónimo de Sousa recusa estigmatização de Rita Rato por ser comunista

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu esta quinta-feira Rita Rato das críticas à sua escolha para directora do Museu do Aljube, em Lisboa, recusando uma estigmatização da ex-deputada por ser comunista.

“Que ninguém pense em lançar esse estigma porque isso acabou há 46 anos, com o 25 de Abril de 1974”, afirmou Jerónimo de Sousa, depois de uma reunião com o Conselho Nacional da Juventude (CNJ), na sede do partido, em Lisboa, questionando as críticas de que Rita Rato foi alvo, por exemplo, por historiadores. O secretário-geral dos comunistas, “com preocupação”, disse que não se deve “penalizar alguém, estigmatizar só por causa desta ou daquela opção partidária”. A ex-deputada Rita Rato “tem uma vida que fala por si, designadamente pelo seu papel na Assembleia da República”, afirmou, lembrando que a sua escolha para a direcção do museu foi feita por concurso.

O processo de recrutamento lançado pela EGEAC não obedece, porém, às regras de um concurso público, procedimento a que a empresa municipal não está obrigada. Terão concorrido, ao que o PÚBLICO apurou, cerca de 60 candidatos, vários dos quais reuniriam os três primeiros requisitos enunciados pelo aviso de recrutamento, e cuja inexistência no currículo de Rita Rato está na origem da actual polémica: “Formação superior adequada à função (preferencialmente na área de história política e cultural contemporânea); Experiência em funções similares (preferencialmente na área dos museus); Experiência em programação e produção de exposições”.

A ex-deputada comunista Rita Rato Fonseca foi escolhida para dirigir o Museu do Aljube – ​Resistência e Liberdade “pelo projecto apresentado e pelo desempenho nas entrevistas realizadas com o júri”, indicou a EGEAC em comunicado. Num email enviado ao PÚBLICO, a presidente da empresa municipal, Joana Gomes Cardoso, esclareceu que “a candidata seleccionada defendeu uma visão integrada para o museu, incluindo uma proposta de programação relacionada com temáticas de liberdades contemporâneas, como as questões de género ou a inclusão social”, tendo-se destacado nessa abordagem.

Rita Rato iniciará funções como directora do Museu do Aljube no próximo dia 1 de Agosto. Nascida em Estremoz, em 1983, Rita Rato Fonseca é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Foi deputada pelo PCP à Assembleia da República, entre 2009 e 2019, e fez parte, como coordenadora do Grupo Parlamentar, da Comissão de Educação, Ciência e Cultura (2011-2015). Nas últimas eleições legislativas, foi cabeça de lista do partido pelo círculo da Europa, que até hoje nunca rendeu ao PCP a eleição de qualquer deputado.

O Museu do Aljube, inaugurado em Abril de 2015, na antiga prisão da PIDE, é um dos equipamentos culturais do município de Lisboa, sob a alçada da EGEAC, e é dedicado à “memória do combate à ditadura e à resistência em prol da liberdade e da democracia”.