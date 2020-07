Dois tesouros e uma doação vão tornar o MNAA mais brilhante

Um coleccionador de Hong Kong, uma benemérita portuguesa de 86 anos e a Igreja Paroquial das Mercês de Lisboa fizeram dois depósitos e uma doação que vão permitir renovar com muito brilho a colecção de joalharia do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), encerrada ao público há mais de dois anos e com a reabertura marcada para a rentrée.​

Continuar a ler