“Se ser actor em Portugal já é difícil, ser actor e negro...”

Não foi a primeira vez que Ciomara Morais falou disto. Nem será, infelizmente, a última. No início de Junho, com manifestações em torno do mote Black Lives Matter a despontarem por todo o mundo, várias pessoas publicaram quadrados pretos nas redes sociais a indicar solidariedade. A actriz reparou que algumas figuras com quem se cruzou e que tinham agido com ela de forma incorrecta ao longo da sua carreira de 15 anos na televisão, cinema ou teatro, fizeram esse tipo de publicações. “Isso magoou-me profundamente”, conta ao Ípsilon a actriz, que publicou então no Instagram uma série de imagens com texto de “Coisas horríveis que os actores negros ouvem quando trabalham em Portugal”.

