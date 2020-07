A ansiedade segundo Medhane

Aos 23 anos, Medhane já passou por muitas montanhas-russas na sua mente. “Awake for days, moving through the maze”, anuncia o rapper em Off Tha Strength, no arranque de Cold Water, o seu primeiro álbum de estúdio depois de uma série de mixtapes. Labirintos são, de resto, um tema recorrente nos seus versos, e o artista de Brooklyn escreve como se estivesse a tentar encontrar caminhos menos tortuosos. As suas palavras carregam o peso de noites mal dormidas e não escondem o trauma de fantasmas interiores, mas não tentam atormentar. Por mais que nasça da intranquilidade, Cold Water procura o antídoto para a combater, numa colecção de músicas que, cientes da efemeridade da vida, são, acima de tudo, uma celebração da sua preciosidade.

Continuar a ler