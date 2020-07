Descobertas três serpentes em Angola que entram nas casas

Chamam-lhes “serpentes das casas africanas” e a razão é simples: “São das serpentes mais abundantes no continente africano, comuns em casas e totalmente inofensivas para o ser humano”, conta o biólogo Luís Ceríaco, curador-chefe do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e que faz parte de uma equipa internacional que anunciou esta quinta-feira a descoberta de três espécies novas para a ciência na revista African Journal of Herpetology. “Alimentam-se de ratos e osgas e têm como característica comum a presença de uma lista mais clara no focinho, passando pelos olhos até à nuca, tipo mascarilha.”

Continuar a ler