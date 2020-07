Morreu João Araújo, advogado de José Sócrates

João Araújo, advogado de José Sócrates no processo Operação Marquês, morreu na madrugada desta quarta-feira na sua casa em Lisboa, confirmou o PÚBLICO fonte familiar, depois de a notícia ter sido avançada pela Renascença. O advogado tinha 70 anos (fazia este mês 71) e sofria de cancro - doença publicamente divulgada pelo próprio. Segundo a Renascença, o velório vai realizar-se esta quarta-feira na Igreja da Estrela. Ao PÚBLICO, fonte da família não quis confirmar a informação, explicando que pretendem privacidade nas cerimónias fúnebres.

Além do antigo primeiro-ministro, foi também um dos principais juristas do processo FP-25 de Abril, durante os anos 80, mas foi como advogado de José Sócrates que João Araújo entrou nos holofotes da justiça portuguesa. A última vez que João Araújo foi a tribunal no processo de José Sócrates foi numa sessão do debate instrutório, em Março, visivelmente debilitado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Descrito como um advogado “gozão", em 2019 foi condenado a pagar 12.600 euros por difamação e injúria contra a jornalista Tânia Laranjo do Correio da Manhã. Em Março de 2015, à saída do Supremo Tribunal de Justiça, João Araújo irritou-se com a repórter e disse que “a senhora devia tomar mais banho, cheira mal”. Algumas horas depois, numa entrevista televisiva, o advogado continuou com o ataque e referiu-se a Tânia Laranjo como “aquela jornalista com mau aspecto”.

Natural de Goa, João Araújo licenciou-se na Faculdade de Direito de Lisboa e está inscrito na Ordem dos Advogados há 42 anos. Nos anos 90, foi consultor jurídico na Caixa de Crédito Agrícola Central, esteve envolvido nos processos que levaram à queda do Caixa Económica Açoriana e, mais tarde, fez parte da comissão de honra da candidatura de António Costa às eleições intercalares da Câmara de Lisboa. Tinha pouca experiência em Direito Penal - em 2014, várias fontes da advocacia contactadas pelo PÚBLICO mostraram-se surpresas por João Araújo representar José Sócrates - sublinhando o facto de este ter mais experiência em direito comercial, bancário e cível.

Artur Marques, advogado de Braga e defensor da antiga autarca Fátima Felgueiras, foi colega de João Araújo e, também em 2014, descreveu o advogado como um jurista à moda antiga, remetendo para o estilo jocoso e tradicional de Araújo e para o facto de trabalhar sozinho num pequeno escritório.