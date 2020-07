Futuro Hoje: Qual o papel do automóvel no futuro do mundo?

Neste período de desconfinamento e de regresso à vida activa, ainda que com restrições, algumas questões com que o mundo se debate regressam ao debate. A mobilidade é uma delas.

Nesta nova realidade em que as pessoas optam cada vez mais pela deslocação em viatura própria como forma de se proteger, volta a ser crucial pensar e debater questões como a mobilidade. E se a preocupação do momento é a saúde, a mobilidade sustentável continua a ser o pano de fundo da discussão.

Para aprofundar o assunto, o Público reuniu um painel de especialistas que, conduzidos pela jornalista Carla B. Ribeiro, vão discutir o que está a acontecer na indústria automóvel e como a esta está a desenhar para um futuro sustentável para o negócio e para o nosso planeta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta conversa digital terá transmissão em directo na homepage e no Facebook do Público.

O painel de oradores conta com Garrett McNamara, conhecido surfista de big waves que dá a cara por vários projectos no âmbito da sustentabilidade e da protecção do planeta; junta-se também à conversa Jorge Aguiar, director de marketing da Mercedes-Benz para explicar o que está a mudar no sector; Carlos Jesus, fundador e CEO da ZEEV que dará o seu testemunho de como as baterias podem representar uma oportunidade energética; e Fernando Machado, director-geral da Mobinov, que falará sobre os vários desafios do sector.

Esta é uma iniciativa do Público com o apoio da Mercedes-Benz.