Exame de Filosofia com quase metade dos inscritos do que em 2019

Apesar de Filosofia constar do leque de provas de ingresso de cerca de uma centena de cursos superiores, quase sempre em alternativa com outras, o número de inscritos para o exame do 11.º ano desta disciplina, realizado nesta quarta-feira, desceu para quase metade do registado no ano passado: de 16.718 passou para 8966. Destes últimos compareceram na prova 7179.

