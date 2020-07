Mais duas mortes e 443 casos de infecção. Norte com quatro vezes mais novos casos do que segunda-feira

Portugal registou, esta quarta-feira, mais duas mortes (mais 0,1%) e 443 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 0,99% em relação a terça-feira. É o maior aumento diário registado nos últimos dez dias, quando se confirmaram 457 novos casos a 28 de Junho. Dos novos casos, 327 (74%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A região Norte regista mais 77 casos relativamente ao dia anterior, quando na segunda-feira o aumento diário foi de 18 infecções. É também o maior aumento no número de casos diários na região desde o dia 10 de Maio, quando foram registados 98 novos casos.

Há 512 pessoas internadas, mais uma do que na terça-feira, das quais 74 em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que no dia anterior). Já foram dadas como recuperadas 29.714 pessoas, 269 nas últimas 24 horas. Neste momento há 13.514 casos activos, número que resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), actualizado diariamente. A taxa de letalidade em Portugal é de 3,6%. Cerca de 86% das pessoas que morreram com covid-19 tinham mais de 70 anos. O boletim desta quarta-feira não apresenta o quadro das idades relativo aos infectados.

O relatório continua sem incluir a actualização dos dados por concelho. A DGS refere que está “a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída durante os próximos dias”.

Estes dados são um agregado dos registos dos Agrupamentos de Centros de Saúde da região. Isto acontece porque “a não-notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado entre 30 de Junho e 3 de Julho originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise”, indica o relatório da DGS.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza o maior número de casos (21.256), seguindo-se o Norte (17.900), o Centro (4232), o Algarve (676) e o Alentejo (551). Os Açores registam 149 infecções e a Madeira 95.

Na terça-feira Portugal registou mais nove mortes e 287 casos de infecção, 72% dos quais identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Desde o início da pandemia confirmaram-se 44.859 casos de infecção, morreram 1631 pessoas e 29.714 recuperaram.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Detectado foco no Hospital de São José

Na conferência de imprensa sobre a situação da pandemia no país, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou que foi detectado um foco de covid-19 no Hospital de São José, em Lisboa.

“Estão a fazer-se testes e foram retirados doentes das áreas consideradas afectadas”, afirmou Graça Freitas, destacando que “ainda é precoce dizer qual o número de casos”.