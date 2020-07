Bélgica põe viajantes oriundos de Portugal em “aviso laranja”

Os viajantes que cheguem à Bélgica provenientes de Portugal podem ter de ser testados à covid-19 ou cumprir um período de quarentena por virem de um “país de risco”, segundo informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga.

Em vigor a partir desta quarta-feira, a mais recente actualização da lista oficial belga, em estilo de semáforo, inclui Portugal - juntamente com Espanha, Grécia, Chipre, Dinamarca, Reino Unido e Islândia - no grupo laranja: países para os quais as viagens são autorizadas, mas as pessoas serão sujeitas a teste, terão de cumprir um período de quarentena ou outra medida a adoptar pelas autoridades belgas.

Foto Ministério dos Negócios Estrangeiros belga publicou uma série de medidas para diferentes países, do verde ao vermelho

As viagens não essenciais estão proibidas para os países do grupo vermelho: Finlândia, Irlanda, Malta e Noruega.

A lista, sujeita a revisões, dá luz verde (viagens sem restrições) à Alemanha, Áustria, França, Hungria, Itália, Luxemburgo, Letónia, Croácia, Holanda, Polónia, Roménia, Eslováquia, Suécia, Liechtenstein, Lituânia, Estónia, Bulgária, República Checa, Eslovénia e Suíça.

A Bélgica regista 62.123 casos confirmados de covid-19, contabilizando, desde o início da pandemia no país, em Fevereiro, 9.776 mortes, segundo dados divulgados esta quarta-feira.

A medida surge depois de o Reino Unido ter anunciado que quem chegar ao país vindo do território português terá de passar por um período de quarentena de 14 dias. A medida foi muito criticada pelo Governo português e, esta quarta-feira, uma equipa de investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública concluiu que a decisão do Governo britânico não tem fundamento científico e é baseada em um critério que “que não reflecte correctamente a gravidade da epidemia no país”.

Mais de uma dezena de países anunciaram restrições específicas para quem chegar aos seus aeroportos, vindos de Portugal.