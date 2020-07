Marcelo diz que não existe ligação entre o transporte ferroviário e o surto em Lisboa

Dez reuniões e 128 dias depois de o primeiro caso de covid-19 ter sido detectado em Portugal, políticos, parceiros sociais, conselheiros de Estado e patrões ouviram nesta quarta-feira as novas apresentações técnicas dos especialistas que se têm dedicado a compilar e a avaliar a evolução dos contágios. à saída da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa citou um estudo que demonstra que “não existe ligação entre transporte ferroviário e o surto pandémico.

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou dados concretos à comunicação social que mostram que a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo está a evoluir favoravelmente. “O R nacional é agora de 0,8 e de 0,7 na região de Lisboa. Olhando para os últimos dias, há uma estabilização e uma tendência, embora ligeira, de aparente descida”, informou o Presidente da República, apesar de acrescentar que “é cedo para fazer a avaliação definitiva”.

Reunião no Infarmed, com mais indicadores para análise. Há diferenças na incidência no país e ao longo do tempo, mesmo considerando concelhos onde se habita, transportes e setor da economia. Um elemento permanece: a pobreza e exclusão são factor de risco. Não há crises simétricas pic.twitter.com/UZnxQqYA34 — Catarina Martins (@catarina_mart) July 8, 2020

Ainda sobre Lisboa, o Presidente revelou que houve um “aprofundamento da comparação socio-económica entre as várias regiões” que demonstrou que “o panorama no distrito do Porto e de Lisboa é distinto do do Porto”.

Marcelo citou um dos vários estudos apresentados durante a reunião, incluindo um que “parece demonstrar que não existe ligação entre transporte ferroviário e o surto pandémico, é um dado novo que não era conhecido mas que foi estudado”, o que reforça declarações recentes da ministra da Saúde. “Linhas que à partida se considerariam de risco maior, verificou-se que são de risco, não direi irrelevante, mas escassíssimo. Do estudo parece decorrer que não está aí um factor causal determinante de transmissão do vírus”, concretizou

Outro estudo citado insiste que a coabitação continua a ser “o factor mais importante em termos de explicação causal dos surtos, logo seguida da convivência social, que tem vindo a ganhar importância”. “A coabitação ainda hoje é a explicação dominante para a transmissão”, repetiu depois.

Marcelo aproveitou para agradecer a quem teve a ideia das reuniões no Infarmed. “Terminamos hoje uma experiência de vários meses iniciada em final de Março. É possível dizer desde já como foi muito importante este tipo de reuniões. Foi uma experiência única não verificada em nenhum outro país no mundo e que se saiba europeu. Facilitou convergência. Valeu a pena o exercício”, disse, explicando que este ciclo conhece agora o fim porque há estudos que estão a ser feitos (estudo sobre eventual capacidade de imunização estará pronto no final de Julho a que seguirão um estudo a 5 meses e sucessivos de 3 meses 3 meses), há a convicção da estabilização e está a passar-se do plano macro para o micro.

Dados citados pelo chefe de Estado indicam que o tempo mediano de internamento está hoje entre os 10/11 dias no caso do internamento geral e 17/19 nos cuidados intensivos. “Para um cenário que de pode considerar pessimista, de 338 casos novos, haveria 39 internados novos e um total de 607 no internamento geral e 91 nos cuidados intensivos, bem dentro da capacidade global do Serviço Nacional de Saúde”, que é de 486 no geral e de 72 nos cuidados intensivos.

As últimas reuniões já tinham sido mais concentradas na análise da situação de Lisboa - onde os contágios estavam a evoluir de forma mais preocupante, mas não descontrolada, garantiam os peritos -, e a mais recente foi umas das mais acesas. Relatos ao PÚBLICO deram conta de um momento de maior tensão no encontro de 24 de Junho, com António Costa a corrigir a ministra da Saúde, quando esta se referiu ao período de “confinamento”, e com os especialistas a negarem que a realização de mais testes explica o aumento do número de casos em Lisboa.

Ainda antes de os participantes saírem do Infarmed, já Catarina Martins dava conta de mudanças na reunião com “mais indicadores para análise”.

“Reunião no Infarmed, com mais indicadores para análise. Há diferenças na incidência no país e ao longo do tempo, mesmo considerando concelhos onde se habita, transportes e sector da economia. Um elemento permanece: a pobreza e exclusão são factor de risco. Não há crises simétricas​”, escreveu a líder bloquista na sua conta da rede social Twitter.

José Luís Carneiro, do PS, salientou que os portugueses estão a confiar mais na forma como está a ser feito o desconfinamento e que os indicadores de confiança na resposta do SNS também estão a melhorar. “Em relação a Lisboa, a resposta está a ser adequada, pese embora as dificuldades, as medidas selectivas estão a produzir os seus efeitos”. Conclui com uma palavra de agradecimento às autoridades de saúde e à forma como deram suporte às decisões políticas.