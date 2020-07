Pedro Nuno Santos: “Deixar cair a TAP teria um custo superior a 1200 milhões de euros”

O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, garantiu esta quarta-feira que a perda económica se o Estado não decidisse intervir na TAP seria muito superior aos 1200 milhões de euros de apoio aprovados por Bruxelas em Junho. Em entrevista à RTP3, o ministro socialista destacou o emprego indirecto sustentado pela actividade da companhia aérea portuguesa, admitindo, contudo, que qualquer Governo “não tem prazer especial em injectar 1200 milhões de euros numa empresa”.

“A conclusão que tirámos é que deixar cair a TAP teria um custo superior a 1200 milhões de euros. A TAP compra a mais de mil empresas nacionais 1300 milhões de euros anualmente. É só um exemplo da importância que a TAP tem para a economia nacional. A TAP exporta 2,6 mil milhões de euros por ano, temos de ter perfeita consciência do que estamos a falar”, explicou Pedro Nuno Santos.

“Um Governo não pode ter medo de tomar decisões. Para nós, era claríssimo que perder a TAP teria consequências muito mais gravosas do que os dez mil desempregados que teríamos se a TAP falisse. Todos os empregos gerados pelas actividades económicas suportadas pela actividade da TAP. Depois, há um aspecto que normalmente não é valorizado: se a companhia portuguesa caísse, deixaríamos de ter um hub em Lisboa, seria em Madrid. Isto é, o centro em que se fariam todas as ligações aéreas para o resto da Europa ou para o resto do Atlântico seria em Espanha”, prosseguiu o ministro.

Na segunda-feira, Pedro Nuno Santos já tinha revelado que até Dezembro vão chegar à TAP, de forma faseada, 946 milhões de euros. Os restantes 250 milhões entrarão na companhia aérea até Fevereiro. O ministro não garante, porém, que os apoios fiquem por aqui, argumentando com as imprevisibilidades trazidas pela pandemia. Esta verba permitirá à companhia aérea operar, de acordo com Pedro Nuno Santos, até, pelo menos, ao final do ano. Pagamento de salários não está em risco, garante.

“Nem eu nem nenhuma pessoa no mundo consegue ter a certeza sobre a evolução do sector do turismo, aviação e economia em geral. O que sabemos ao dia de hoje foi que chegámos com a TAP e Comissão Europeia a um valor que nos dá a garantia de uma folga, do ponto de vista de liquidez, para trabalhar até para lá do final do ano. Temos de conseguir rapidamente que a TAP volte a colocar os aviões no ar para podermos trabalhar e arrecadar receitas. Tenho uma certeza: não vamos ficar assim eternamente. A pandemia terá um fim, a recessão económica terá um fim. Precisamos de uma companhia aérea que, mesmo que sofra uma redução agora, possa recuperar e voltar a crescer. Os cidadãos vão continuar a voar”, explicou.

Permanência de Antonoaldo Neves? “Não havia relação de confiança"

Questionado sobre os planos práticos da reestruturação que o Governo irá operar na TAP, o ministro admitiu que não existia qualquer hipótese que Antonoaldo Neves continuasse a ser o CEO da companhia aérea. Por enquanto, decisões continuam a ser tomadas pela actual comissão executiva.

“Não faria sentido nenhum, acho que muita gente compreende, que o engenheiro Antonoaldo Neves não tinha condições para continuar a gerir a empresa. Chegámos a um acordo [com o accionista], uma das alterações é essa e essa substituição vai acontecer. Não há condições de confiança nem relação [para que ele ficasse]. O engenheiro é da equipa da escolha de Neeleman, que vai sair da empresa, não faria sentido. Poderia fazer, se as relações fossem melhor do que aquilo que são”, revela.

Pedro Nuno Santos deixa a garantia de que a equipa de transição será “de qualidade”, não avançando, para já, nomes para a futura gestão da companhia aérea.