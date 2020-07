Sabes fazer um Manhattan? E um Negroni? Pedro Lucas explica

São tutoriais de cocktails com guitarradas à mistura: parece difícil, mas resulta. A convite da editora Lovers & Lollypops, o músico Pedro Lucas criou uma série que junta estas duas vertentes. Os oito vídeos da Household Mixology estão disponíveis no Patreon desde o dia 12 de Maio, na página do Clube Lovers & Lollypops, para assinantes. Para o público em geral, sai um episódio por mês no YouTube. Este mês, Negroni, o terceiro episódio, estreia-se no P3.

"Eu chamei a isto um disco-youtube porque basicamente está pensado para uma plataforma de vídeos online. O lançamento foi planeado com uma estratégia Netflix: quem tem acesso à Netflix, tem acesso à série toda; quem não tem, espera pelos canais generalistas onde dá um episódio por mês, que é o que eu estou a fazer ao lançá-los no YouTube", explica Pedro Lucas ao P3.

A temática surgiu naturalmente, no seguimento da própria experiência do músico: "Entre 2010 e 2016, quando emigrei para a Dinamarca, trabalhava como bartender. Tinha por aqui algum equipamento caseiro, usei copos de medição para fazer bolos, usei as colheres que tenho na cozinha em vez das colheres técnicas para mexer os cocktails", explica. Quando regressou, foi construindo a sua própria garrafeira e até comprou um vermute — "uma garrafa que me vai dar para o resto da vida, provavelmente".

De forma a responder ao pedido da editora, de produzir conteúdo, Pedro arranjou maneira de fazer algo "mais confortável" para si e, ao mesmo tempo, usar os vídeos como uma espécie de "suporte visual para a coisa que interessa: as guitarradas". "Eu não tenho assim grande aptidão natural para estar em frente a uma câmara, então pensei em fazer estes cocktails clássicos. Há pessoas que se interessam mais pela música, outras pelos cocktails."

Para além da carreira a solo, Pedro Lucas é uma das metades do duo açoriano Medeiros/Lucas, que lançou durante a quarentena uma iniciativa para vender a sua discografia a "preços mais acessíveis", face às dificuldades acentuadas pela covid-19."Fizemos packs: as pessoas podem comprar a discografia inteira de Medeiros/Lucas, a minha discografia individual, com o projecto O Experimentar Na M'Incomoda, ou ambos. É uma forma de ajudar as pessoas a ajudarem-nos."

