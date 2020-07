O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre ser o melhor activista possível

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week! Como estamos hoje? Com calor? Igual. Mas não nos estamos a queixar. ‘Tá óptimo.

Esta semana viemos conversar um bocadinho sobre o que significa para nós ser activista e como podemos sê-lo da melhor maneira possível (no nosso entender). É muito fácil cairmos em posições e posturas que nos parecem ser o que restabelece a justiça no mundo, mas que na realidade apenas perpetua a ideia de que uma pessoa tem de ser “tudo, tudo, tudo” ou “nada, nada, nada”, e não é tanto assim.

Mais do que nada, para nós ser activista é uma posição na vida de luta pela igualdade e justiça, mas isso não significa que toda a gente tem de saber tudo a toda a hora. Ouçam esta boa conversa e depois digam-nos o que acham.

Ah! Na introdução falámos sobre o drama da internet Shane Dawson/Jeffree Star, tal como vocês nos pediram, e de todo o conceito da cancel culture - se não quiserem ouvir porque estão fartos de Dramageddons, o episódio começa aos 38 minutos! Sintam-se à vontade para passar à frente.

Digam-nos de vossa justiça no Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]), ou enviem-nos uma mensagem de voz através do Anchor.”

