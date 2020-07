Lições, sinergias e bons projetos em tempos de pandemia

A crise sanitária originada pela covid-19 provocou mudanças ímpares na sociedade e na nossa própria rotina. A consciência cívica dos cidadãos e as medidas de distanciamento social impostas pelo governo foram e são essenciais para evitar uma maior propagação do vírus e a sobrecarga de um Serviço Nacional de Saúde (SNS), já por si fragilizado depois de anos de subfinanciamento.

Este problema de saúde pública, que ainda hoje enfrentamos, teria sido devastador para o SNS e os seus utentes se as medidas de contenção não tivessem sido tomadas atempadamente. Foram essas medidas que permitiram ao sistema de saúde reorganizar-se e readaptar-se ao novo contexto muito rapidamente.

Mas o SNS é composto, sobretudo, pelas pessoas que diariamente prestam um serviço louvável a todos aqueles que necessitam de cuidados de saúde. É, por isso, de louvar o trabalho extraordinário, o esforço e o empenho dos nossos profissionais de saúde, que têm lutado na linha da frente de forma incansável. São eles os rostos do combate contra a pandemia e merecem toda a nossa admiração e reconhecimento.

Mais do que nunca, é evidente a importância do SNS e a urgência de termos um sistema de saúde forte, sustentável e acessível a todos os cidadãos. Esta pandemia é também uma oportunidade para retirarmos algumas lições. Não podemos continuar a ignorar a necessidade de mais financiamento na Saúde e é essencial valorizar o papel dos profissionais de saúde.

Outra aprendizagem que a pandemia nos trouxe está relacionada com a contínua necessidade de criar sinergias no setor da saúde, através da estreita colaboração entre todos os seus intervenientes, mas não só... A contribuição de outros setores fundamentais e da própria sociedade civil foram fulcrais para que o SNS fosse capaz de dar resposta num momento tão crítico como este e de assegurar a saúde e o bem-estar das populações.

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares lançou uma edição especial do Prémio Healthcare Excellence, que irá premiar projetos que tenham sido implementados para ajudar à luta contra a covid-19. Pela primeira vez, as candidaturas não estão apenas abertas a instituições prestadoras de cuidados de saúde, mas a todas as organizações do país, sejam elas públicas, sociais ou privadas

De norte a sul do país, em plena pandemia, multiplicaram-se os projetos desenvolvidos pela Academia, pelas autarquias e juntas de freguesia, organizações não governamentais, associações de doentes, instituições de solidariedade social… Projetos e boas práticas em saúde que não vieram substituir, mas sim complementar o SNS, oferecendo novas soluções para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos utentes. Muitos destes projetos têm mesmo o potencial de serem replicados e, sem dúvida alguma, merecem ser mantidos no futuro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porque a resposta à pandemia começa na ciência, no multilateralismo e na solidariedade, o combate tem-se feito em várias frentes. Estes esforços coletivos têm sido essenciais e, por essa razão, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) lançou uma edição especial do Prémio Healthcare Excellence, que irá premiar projetos que tenham sido implementados para ajudar à luta contra a covid-19. Pela primeira vez, as candidaturas não estão apenas abertas a instituições prestadoras de cuidados de saúde, mas a todas as organizações do país, sejam elas públicas, sociais ou privadas.

O Prémio Helthcare Excellence – Edição Especial Covid-19 surge como forma de agradecimento e reconhecimento a todas as equipas que têm batalhado na linha da frente contra a pandemia, dando provas de uma enorme capacidade de resiliência e coragem.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico