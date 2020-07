Alfredo Tropa

O obituário escrito por Isabel Salema é eloquente e amplo quanto baste. O Alfredo Tropa, um dos nossos, da nossa terra, de Abril, do nosso cinema, da nossa televisão, da nossa música, da nossa Cultura, merece. E também o Alfredo Tropa dos seus amigos, daqueles que o respeitam e admiram. Excelentes razões para o nome deste homem ter tido lugar na capa do PÚBLICO.

Teresa Cardoso, Queluz

Albufeira

Situado na Rua Padre Semedo de Azevedo, em Albufeira, o Havana Bar não cumpre a Lei do Ruído nem os regulamentos municipais, nem nacionais. Está licenciado numa zona residencial, de apartamentos, hotéis, hostels e alojamento local. Apesar de indicar que é snack-bar (venda de snacks) funciona até altas horas como bar/discoteca.

Tem vindo a construir e a alargar uma esplanada que já é uma construção abarracada no logradouro de um condomínio sem autorização deste, emparedando o acesso a esse prédio (!). Os vizinhos tem reclamado junto da autarquia e da GNR. As portas e janelas estão sempre abertas e o ruído difunde-se por todo o lado. Apesar de ser um bar/snack bar tem, muitas vezes, música ao vivo. Na prática funciona como uma discoteca, tudo vibra, pessoas aos saltos e a cantar, a beberem na rua, a partirem garrafas. Enfim gritaria até altas horas da madrugada. Por vezes fecham lá para as 2h30 mas os grupos ficam por lá a beber na rua.

A Câmara de Albufeira olha para o lado disto tudo apesar dos protestos locais. A GNR diz que nada pode fazer desde que a autarquia licenciou o estabelecimento mas fecha os olhos a beber na via pública, distúrbios, ajuntamentos sociais de risco, emissão de ruído para a via pública, etc... Em outros bares dizem que a GNR é muito rígida e que por volta das 23h obrigam a baixar a música e retiram as pessoas da esplanada para dentro do estabelecimento. Uns conseguem, outros não!

Nuno S. Rocha, Albufeira

Portugal e Reino Unido

Falando com alguém que tem um familiar em Londres a trabalhar há anos numa clínica dentária, fiquei a saber que as imprescindíveis máscaras (e outro material sanitário) que lhes foram prometidas ainda não lhes foram entregues, nem sabe quando o serão, e nem existem à venda. Foi o familiar em Portugal que teve de as adquirir e enviar.

O governo português, como nosso legítimo representante, até deveria agradecer aos nossos mais antigos aliados que não venham contagiar-nos! Sem qualquer dúvida que o turismo é essencial para a nossa economia, milhares de trabalhadores nesse ramo estão desempregados ou em layoff, mas se ficarem doentes e/ou infectarem os seus familiares e a comunidade próxima em que beneficia Portugal?

Domicília Costa, V. N. Gaia

Mário Coelho

O famoso toureiro português morreu vítima de covid-19. Conviveu com Hemingway, Picasso e muitas outras celebridades mundiais. Matou toiros em várias praças do mundo e ambicionava ser morto por um, numa qualquer arena. Foi morto por um vírus invisível e desprezível, numa cama de um hospital. Até sempre “Maestro”.

José Rosa, Lisboa