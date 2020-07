Presidente mexicano arrisca visita complicada à Casa Branca

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, vai estar esta quarta e quinta-feira em Washington, numa visita especial: é a primeira vez que o líder mexicano vai ao estrangeiro desde que tomou posse em Dezembro de 2018, é uma rara visita internacional em tempos de pandemia de covid-19, e junta líderes de dois países que têm uma situação grave em termos de casos e mortos (os EUA são o país com mais mortos por covid-19 do mundo, 130.430, o México está em 5.º lugar com 31.200 mortes) e que têm tido uma abordagem semelhante em relação a medidas como distanciamento físico.

