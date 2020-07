Egipto detém médicos que criticam gestão da pandemia

O regime do Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, está a silenciar os críticos que denunciam as falhas dos serviços de saúde e contestam os números oficiais sobre o número de casos de covid-19 no Egipto. Pelo menos dez médicos e seis jornalistas foram detidos desde Fevereiro e um correspondente estrangeiro já fugiu do país por temer ser detido.

Continuar a ler