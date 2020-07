Três pessoas baleadas junto a bar de Matosinhos

Três pessoas sofreram nesta quarta-feira de madrugada ferimentos ao serem atingidas por tiros junto a um bar no centro de Matosinhos, num caso que já está a ser investigado pela Polícia Judiciária, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Fonte do Comando da PSP do Porto contou que um dos homens foi atingido por uma bala no tórax e os restantes dois nas pernas.

Todos foram conduzidos ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, distrito do Porto.

De acordo com a fonte, os desentendimentos, por razões ainda não apuradas, ocorreram cerca das 05h00 na via pública e nas imediações de um bar da Rua Brito Capelo, no centro de Matosinhos.

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar o caso por se tratar de crime envolvendo armas de fogo, que é da competência reservada desta força policial