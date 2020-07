Tapetes rolantes vão ligar terminal intermodal de Campanhã a estação de metro

O anúncio do concurso público para empreitada da passagem inferior pedonal entre o terminal intermodal de Campanhã e a estação de metro foi publicado esta terça-feira em Diário da República. A Câmara do Porto fixou um preço-base de 895 mil euros e as propostas devem ser entregues até 28 de Julho, em formato electrónico, numa plataforma onde as peças do concurso podem também ser consultadas.

Esta passagem pedonal prevê a “instalação de seis tapetes rolantes, com um comprimento total de aproximadamente 255 metros lineares”, informa a autarquia numa nota publicada no seu site, acrescentando que a intervenção terá uma “extensão total de 2550 metros quadrados, com duração estimada de execução de 240 dias, ou seja, cerca de oito meses”.

O futuro terminal intermodal de Campanhã terá também um parque de estacionamento para 270 carros, terminal de camionagem, estação de serviço, parques de bicicleta e táxis e um grande parque verde na cobertura. Se os prazos forem cumpridos, a empreitada de 13 milhões de euros deverá estar pronta em Junho de 2021.

Numa visita à obra em Fevereiro, Rui Moreira elogiou mais uma vez o “fantástico” projecto de Nuno Brandão Costa, arquitecto que também fez a requalificação do bairro de São João de Deus, e sublinhou que a infra-estrutura permitirá “fazer uma ligação na cidade cortada pela linha férrea” – numa zona onde também a Circunvalação e a VCI funcionam como barreira, não só física mas também psicológica. Oferecer ao Porto Oriental um parque urbano na cobertura do intermodal, com uma área ajardinada de 4,6 hectares, fazendo desta zona o maior pólo de absorção de carbono do Porto, foi outra das vantagens do projecto que o autarca quis realçar.