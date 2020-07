Monumentos de Cacela Velha ameaçados pela invasão das águas do mar

Cacela Velha ainda é uma daquelas vilas algarvias históricas onde a pegada turística não apagou as memórias do passado histórico. Até quando? “Espero que resista, é para isso que nós lutamos”, diz o presidente da Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Património Natural e Cultural de Cacela - Adrip, António Vicente, chamando a atenção para a “urgência” de se fazer o desassoreamento da ria. O Forte e Igreja de Nossa Senhora da Assunção, adverte, estão ameaçados pela possível infiltração de água salgada nas fundações dos edifícios. O património natural e cultural atrai cada vez mais o interesse dos turistas mas a actividade piscatória desapareceu e a agricultura enveredou pelo regime da exploração intensiva.

Jorge Minhalma foi o último dos viveiristas desta zona. Há dois anos virou costas à exploração piscícola herdade da família: “Tinha uma criação de 300 mil ostras, perdi tudo”, lamenta. O assoreamento do espaço lagunar está na origem da morte deste e mais de duas dezenas de viveiros que ali existiam. A causa para o sucedido, diz a Adrip, foi a abertura de uma barra na duna primária há dez anos. A intervenção acabou por ter um efeito desastroso no espaço natural. O cordão dunar estreitou e as criações de ostras e ameijoas ficaram soterradas em areia “Um erro colossal, que urge corrigir”, reclama, por seu lado, António Vicente, lembrando que a obra alterou todo o ecossistema na península de Cacela.

As obras de desassoreamento da ria Formosa arrastam-se há vários anos. Existe um Plano de Acção para a Valorização da Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira mas só quando há galgamentos oceânicos é que o Ministério do Ambiente vai acudir, fazendo obras de emergência. Foi o que sucedeu após uma tempestade em 2018, na praia do Barril, quando o mar levou as areias que ali tinham sido depositadas para reforçar o cordão dunar - um investimento de três milhões de euros, levado a cabo pela Sociedade Polis da Ria Formosa.

A abertura e o fecho de barras, recorda o professor Alveirinho Dias, faz parte da história do Algarve. Por isso, custa milhões ao Estado – ora desassoreando, ora reforçando o cordão dunar - para contrariar o percurso da natureza e defender os interesses relacionadas com a ocupação da faixa litoral, acrescenta o geólogo.

O temporal que atingiu a costa algarvia, em 2009, derrubou 38 casas de veraneio na Fuzeta e abriu uma barra que já tinha existido há meio século. A seguir foram investidos dois milhões na empreitada para fazer o desassoreamento. A abertura da barra, em frente ao Forte, em Cacela, “não foi um erro, porque já lá existiu”. O “erro”, diz o professor da Universidade do Algarve, jubilado, “foi não se fazer mais nada nos anos seguintes”.

O cientista que há dezenas de anos estuda a evolução da costa defende que são necessárias pequenas intervenções para “ajudar a Natureza a encontrar o seu caminho”. Durante alguns anos, esse trabalho de manutenção esteve a cargo do Parque Natural da Ria Formosa, que tinha uma draga ao seu serviço e actuava de forma “pontual” nos espaços nevrálgicos do cordão dunar. A abertura da barra do Ancão, exemplifica, foi uma das acções de baixos custos e resultados significativos. “Mas o Ministério do Ambiente nunca valorizou essa filosofia e essa fase passou”, critica. O que veio a seguir foram as grandes obras. “Em Portugal, é mais fácil gastar-se milhões do que encontrar formas de financiamento para a manutenção”.

Sobre as intervenções feitas no litoral português, o cientista não tem dúvidas: “ultimamente não se tem feito nada, mesmo nada de coerente”. O que se verifica, remata, é que há “um aligeirar de responsabilidade do Ministério do Ambiente, passando as coisas para as câmaras”

A “empatia” de Cacela

Uma língua de areia com menos de 20 metros de largura separa o Forte e a igreja de Nossa Senhora da Assunção do canal da ria. “A água salgada já deverá estar infiltrada nos edifícios e há quem ache que nada está a acontecer”, adverte António Vicente, lembrando que o património cultural e natural de Cacela são “uma pérola” que a Adrip defende, batendo a todas as portas. A Presidência da República foi a última instância a quem pediu ajuda para acelerar as dragagens. A Casa Civil de Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “A intervenção prevista no Plano de Valorização da Ria Formosa não se inscreve no âmbito das competências constitucionais e legais do Presidente da República”.

O PÚBLICO questionou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre o assunto mas não obteve resposta.

As areias injectadas na ria já deram origem à formação de uma praia frente a Cacela, no lugar onde existiam os viveiros de ostras. “Nós não queremos aqui praia, o concelho de Vila Real de Stº António tem muitas praias”, afirma Vicente, lembrando que a carga humana da vila tem limites. O parque de estacionamento público tem capacidade para 230 carros mas chega o mês de Agosto há viaturas por todo o lado.

A paisagem rural, envolvente à vila, encontra-se em profunda transformação. O mosaico das árvores do barrocal - alfarrobeiras, figueiras e amendoeiras - está a desaparecer. A monocultura da plantação de abacates e citrinos, seguindo a moda que se estende por toda a zona do sotavento algarvio, veio para ficar. A Adrip fala na necessidade de criar “empatia no ambiente de Cacela”. Porém, há sinais de mudança que o ambientalista reconhece como ameaçadores: “Com a falta de água, não sei até que ponto se podem manter estas culturas”, diz Vicente, recordando a herança deixada por romanos, árabes e outros povos que ali deixaram uma marca que fez história e perdura.