ARS confirma foco de covid-19 na câmara de Paços de Ferreira e faz estudo epidemiológico — casos no Norte crescem há dois dias

Um “foco de contaminação” na Câmara Municipal de Paços de Ferreira levou a autoridade local de saúde a decretar o encerramento do edifício, confirmou ao PÚBLICO fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N). Neste momento já foram realizados 170 testes e esperam-se resultados de parte deles – entre os cinco infectados está o presidente da câmara, Humberto Brito. Os casos no Norte do país estão a crescer desde segunda-feira.

No edifício da autarquia, as autoridades estão agora a fazer o “estudo epidemiológico” para perceber qual a extensão deste foco e a existência de eventuais cadeias de transmissão. Um dos cinco casos positivos já apurados tem “uma ligação directa” à escola básica nº 2 de Paços de Ferreira, onde no início desta semana foram detectados seis casos.

Esta quarta-feira, o autarca Humberto Brito comunicou no seu Facebook o resultado do seu teste à covid-19. “Cumpre-me o dever público de informar a população do meu concelho que fui dos colaboradores da Câmara Municipal que testaram positivo”, escreveu, apelando aos cidadãos para que adoptem medidas de precaução: “No exercício das minhas funções públicas procurei sensibilizar a população do concelho para os riscos de contaminação que todos corremos e para a adopção de todas as medidas comportamentais de respeito pela saúde própria e dos outros. Tudo o que pudesse dizer agora, para justificar o que quer que fosse, não acrescentaria nenhuma utilidade a esta informação.”

No início desta semana, uma escola e a fábrica Lacados Abrelac tiveram também de encerrar, depois de terem sido confirmados seis casos entre professores, alunos e assistentes operacionais e mais três na fábrica. Os cidadãos com ligação a estes espaços ficaram em isolamento profiláctico.

Vizela também encerra escola

Depois de ter sido detectado um caso positivo numa funcionária da escola básica de Tagilde, em Vizela, a autarquia local e o agrupamento de escolas decidiu, em conjunto, encerrar o estabelecimento, suspendendo as actividades frequentadas por dez crianças. “A câmara municipal estabeleceu contacto com a delegada de saúde, sendo que a situação já se encontra a ser acompanhada e monitorizada pelas autoridades de saúde, estando já a ser realizados testes covid-19 a todos os envolvidos”, informa a autarquia em comunicado.

O boletim da Direcção-Geral de Saúde tinha, esta quarta-feira, 326 casos confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2. Embora a região de Lisboa e Vale do Tejo continue a ser a mais afectada pelo novo coronavírus, o número de casos no Norte está a crescer desde segunda-feira e atingiu, esta quarta-feira, os 17.900.