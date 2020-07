O Norte chama os portugueses a passarem férias “lá em cima”

A Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e a Associação do Turismo do Porto (ATP) uniram forças para seduzirem os portugueses a viajar pela região: o primeiro resultado à vista é a campanha “Lá em cima”, lançada esta quarta-feira no Porto, que abrange um novo site turístico.

Ricardo Valente, presidente da ATP, e Luís Pedro Martins, presidente da TPNP, apresentaram a parceria e o projecto, dedicado a divulgar o que há de melhor na cidade e região, como um “momento especial”, referindo-se ao Norte como uma área turística “com orgulho”. Martins reforçou ainda que o Norte “não é apenas uma coordenada”, mas sim, “uma maneira de ser, uma experiência à espera de ser vivida”, aproveitando para citar Miguel Torga: “Entre quem é”.

Já o presidente da câmara do Porto, enquanto se saboreava um copo de vinho e um quadrado de chocolate, enfatizou “a rapidez com que o projecto foi desenvolvido”, enaltecendo as características de resiliência e perseverança tão típicas da gente do Norte “que faz das tripas coração”. Rui Moreira comentou também que esta campanha será marcada pela “diferenciação” com que “a indústria do turismo ganhará um novo fôlego”.

Na apresentação, que teve lugar no VIP Lounge do Hotel Porto Palácio, estiveram também presentes o presidente da Comissão da Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Fernando Freire de Sousa, e a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Enquanto Marques salientou a parceria entre ATP e TPNP como um “momento histórico”, marcante para a “retoma das rotas de crescimento”, Freire de Sousa aproveitou para citar outro nome de peso da cultura do Norte, Agustina Bessa-Luís, também para marcar a “diferenciação": “Nós não somos melhores, nós somos diferentes”.

A campanha “Lá em cima” apresenta ofertas em áreas temáticas como as City & Short Breaks (escapadelas, normalmente fins-de-semana), Turismo de Gastronomia e Vinhos, Natureza, a Saúde e Bem-estar, Religioso, Cultural e Paisagístico e o Turismo Náutico. Munida de vídeos promocionais que expõem as paisagens, os sabores e as emoções do Norte, a campanha tem como pilar um novo site, onortelaemcima.pt, onde se poderão encontrar as mais diversas sugestões de passeios pela região – uma das mais-valias da página é permitir chat em tempo real para esclarecer dúvidas, pedir informações ou qualquer apoio em matéria de férias e actividades.

Depois de conquistados os turistas nacionais, as próximas fases promocionais passam por atrair o mercado espanhol, “aproveitando as sinergias e os laços já existentes com a Galiza e Castela e Leão”, como referiu Luís Pedro Martins. Em seguida, com a reposição das ligações aéreas e a abertura das fronteiras na Europa, a aposta passará pela promoção nos principais mercados emissores de turistas, casos do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e alguns mercados asiáticos que chegavam ao Norte através da rota Emirates.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A campanha inicial deverá custar entre “60 a 70 mil euros”, mas o projecto global está integrado numa candidatura ao programa Norte 2020, orçada em cerca de 2,5 milhões de euros; um financiamento que possibilitará realizar um “conjunto de acções de promoção da região” tanto no mercado nacional como internacional.

Com agência Lusa

Texto editado por Luís J. Santos