Malta reabre-se ao turismo e retoma voos directos com Portugal

O Aeroporto Internacional de Malta esteve encerrado por mais de três meses mas já começou a operar no caminho para a normalidade possível em tempos de covid-19.

A companhia de bandeira, Air Malta, arrancou a sua programação de Verão a 1 de Julho e, a 16 de Julho, retomará os voos de e para Lisboa, confirmou a ATR – Actividades Turísticas e Representações, que representa a empresa em Portugal.

O retomar das ligações directas acontece um dia depois de serem levantadas as restrições gerais a voos internacionais. O país voltou a receber turistas no início do mês mas ainda com limitações a nível de geografias da pandemia: nos primeiros quinze dias do mês aceita apenas chegadas de uma lista de cerca de duas dezenas de países, da qual Portugal não fazia parte. A situação altera-se a 15 de Julho, com o levantamento de restrições aos voos internacionais.

Os voos directos entre Lisboa e Malta (o aeroporto fica a cerca de 5km da capital, La Valetta) realizar-se-ão duas vezes por semana, às quintas e domingos. A Air Malta anuncia uma promoção de bilhetes para a retoma desde 39 euros por trajecto (algumas pesquisas no site para o Verão permitiam ainda encontrar passagens por valores muito próximos, pelo menos em Agosto, mas os valores podem facilmente duplicar ou triplicar).

Do Porto, há voos a partir de 17 de Julho com a Ryanair, também duas frequências semanais, com preços promocionais anunciados desde 22,80 euros por trajecto (pesquisas para Julho e Agosto indicam vários bilhetes a este valor ou próximo).

Malta é um dos países europeus onde o surto de covid-19 foi mais controlado: os dados oficiais indicam menos de 700 casos de detecção do novo coronavírus e nove mortes.

Para viajantes, as medidas de segurança tomadas são similares às portuguesas, mas mais vale prevenir: é aconselhável verificar a informação actualizada no site do ministério da Saúde do país ou o site da União Europeia sobre viagens na Europa.