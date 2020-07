Figueira de Castelo Rodrigo inaugura centros para o turismo judaico e cultural

O Centro Interpretativo Ephraim Bueno, inaugurado na terça-feira em Figueira de Castelo Rodrigo, coloca aquele concelho do distrito da Guarda na rota do turismo judaico, disse à agência Lusa o presidente do município.

Segundo Paulo Langrouva, o centro interpretativo que tem o nome de Ephraim Bueno (1599 - 1665), um judeu da terra que foi médico, físico e astrónomo, e que teve um percurso profissional “muito importante” na Holanda, é um “investimento importante” para a dinamização do turismo judaico concelhio.

Foto Ephraim Bueno, com o retrato pintado por Rembrandt à direita CM Figueira Castelo Rodrigo

“Estamos a dar ênfase a um projecto ligado ao roteiro judaico que queremos instituir, porque há vários vestígios dispersos pelo concelho e queremos potenciar o turismo judaico”, disse o responsável.

De acordo com Paulo Langrouva, existe património judaico no centro histórico de Figueira de Castelo Rodrigo, na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo e em localidades como Mata de Lobos e Algodres, entre outros locais.

O novo Centro Interpretativo Ephraim Bueno “será a peça principal do roteiro” que o município pretende estabelecer em torno da temática da herança judaica.

O equipamento cultural, que foi inaugurado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, no âmbito das comemorações do feriado municipal, situa-se no centro da vila, num edifício que era propriedade do município.

Na requalificação e adaptação do imóvel às novas funções, a autarquia investiu cerca de 150 mil euros e terá um financiamento europeu na ordem dos 75 mil euros.

O espaço, que tem uma pequena área para funcionar como sinagoga e várias salas expositivas, apresenta ao público, entre outros artigos e peças, a réplica de um quadro de Ephraim Bueno, pintado por Rembrandt (o original encontra-se num museu da Holanda), e a árvore genealógica da família daquele médico judeu.

O município de Figueira de Castelo Rodrigo também celebrou o feriado municipal, que é evocativo da Batalha da Salgadela, com a inauguração do Centro Interpretativo da Torre de Almofala.

Segundo o presidente da autarquia, a Torre de Almofala, que está classificada como monumento nacional desde 1977, é “um monumento importantíssimo”.

A inauguração do centro interpretativo insere-se na estratégia autárquica de criar “uma rede de turismo” concelhia que permita “que as pessoas pernoitem [no território] uma a duas vezes por visita”, de acordo com Paulo Langrouva.

A obra foi realizada no âmbito de uma candidatura no valor de cerca de 500 mil euros e com uma comparticipação comunitária na ordem dos 400 mil euros.

Segundo o município de Figueira de Castelo Rodrigo, em antigas escavações arqueológicas realizadas junto da Torre de Almofala foi encontrada uma ara votiva do Casarão da Torre, que apresenta a inscrição “CIVITAS COBELCORVM”.

“Pode entender-se como uma referência à capital dos Cobelcos, um povo de que não havia referência. O achado leva a supor que terá existido no local uma povoação de certa importância”, indica.

O município de Figueira de Castelo Rodrigo está também a ultimar o projecto do Centro Interpretativo da Batalha de Salgadela, travada a 7 de Julho de 1664, que deverá ficar concluído até ao final do ano.