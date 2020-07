Luís Aguiar-Conraria. A visão de um “liberal de esquerda” e a importância de apostar na educação

Esta semana, no podcast 45 Graus, ouvimos Luís Aguiar-Conraria, professor de Economia na Universidade do Minho, doutorado em Economia pela Cornell University, investigação nas áreas da macroeconomia e da economia política. Colunista regular na imprensa, anteriormente também no PÚBLICO, escreve actualmente no Expresso.

Este episódio é, de certa forma, duas conversas numa só.

A primeira parte foi mais típica: fala-se sobre alguma da investigação mais marcante de Luís Aguiar-Conraria nos últimos anos, na área da ciência política. Por exemplo, o efeito de diferentes tipos de quóruns em referendos ou a interacção entre o desempenho da economia e a justiça procedimental enquanto determinantes do voto nos governos incumbentes, temas que aparentam ser algo áridos, mas as conclusões são muito interessantes. Alguns destes artigos foram escritos em conjunto com Pedro Magalhães.

A segunda parte da conversa poderia ser, por si só, um dos episódios da série “Orientações Políticas” deste podcast. Fala-se aqui sobre a visão de Luís Aguiar-Conraria, que se descreve como um “liberal de esquerda”, uma combinação que talvez explique porque é que consegue o feito de ter leitores de simpatias políticas muito diferentes. Isso e, talvez, o facto de não cair no perfil típico de alguns colunistas da nossa praça — mesmo alguns dos mais persuasivos — que apenas escrevem artigos de esquerda, ou de direita, ou contra o PS ou a defender o governo; isto é, apenas escrevem para a sua tribo, e tipicamente de uma posição moralmente superior.

A conversa navega por temas como o salário mínimo e a flexibilidade do mercado de trabalho, as dificuldades do cronista regular de jornal e ainda a importância da educação e o modo como ajuda a explicar, mais ainda do que podemos achar, o atraso relativo do país.

