Iniciativa Liberal põe providência cautelar para travar Centeno no Banco de Portugal

O deputado da Iniciativa Liberal (IL) João Cotrim Figueiredo anunciou que vai apresentar pessoalmente uma providência cautelar para travar a designação de Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal (BdP) enquanto não estiver concluído o processo legislativo que impõe um período de nojo de cinco anos na passagem das Finanças para o supervisor.

O anúncio foi feito na recta final da audição de Mário Centeno desta quarta-feira no Parlamento, na qualidade de nome proposto pelo Governo para esse cargo. Cotrim Figueiredo falou mesmo antes de o ex-ministro começar a responder, numa intervenção única, à última ronda de perguntas dos deputados. Centeno parece ter sido apanhado de surpresa e nada disse sobre esta providência cautelar directamente.

O ex-governante, que afasta a existência de qualquer conflito de interesses em ocupar este cargo imediatamente depois de ter sido ministro com a pasta do sistema financeiro, mostrou-se “motivado” e disse sentir-se “apoiado” para ser governador. Mas não deixou de falar nos obstáculos que enfrenta para chegar à Rua do Comércio (sede do BdP na baixa lisboeta). O processo de designação, disse, “obviamente segue aquilo que são as leis da República, o que é normal numa democracia liberal”. E acrescentou: “Alguns partidos — circunstancialmente, só pode ser circunstancialmente — acordaram para um conjunto de dificuldades que não viram no passado muito recente”.​

A providência cautelar pretende travar a ida do ex-ministro para aquele cargo, para o qual foi proposto pelo actual ministro das Finanças, João Leão, que foi durante mais de quatro anos o seu secretário de Estado do Orçamento.

No Parlamento, foi aprovada na generalidade (mas ainda está por concluir o processo legislativo) uma iniciativa do PAN para criar um período de nojo de cinco anos entre o exercício de funções governativas na área das Finanças e o desempenho do cargo de governador do Banco de Portugal, pois abarca os cargos políticos que tenham trabalho junto do Banco de Portugal, quem tenha desempenhado funções nos bancos comerciais ou em empresas de consultoria ou auditoria que trabalhem ou tenham trabalhado com o supervisor.

A IL já tinha apresentado um projecto de resolução para suspender essa designação, mas sem o efeito prático que poder vir a assumir a providência que será entregue em tribunal.

Na generalidade, a proposta do PAN contou com os votos a favor, além do próprio partido proponente, da IL, do PSD, do BE, do CDS-PP, do Chega e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre). O PCP e o PEV abstiveram-se, e o PS foi o único partido a votar contra.

Durante a audição, deputados do PSD, PAN e Iniciativa Liberal apontaram a existência de conflitos de interesse no facto de Centeno passar directamente da posição de titular de cargo público com responsabilidades pelo sistema financeiro em dossiers concretos (como a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star) para o cargo de governador do supervisor das instituições financeiras. André Silva anteviu “várias dificuldades” e que Centeno ficará de “mãos amarradas em questões fundamentais” da supervisão e a ter de vir a pedir pareceres à comissão de ética do BdP em vários dossiers.

Para Cotrim Figueiredo, Centeno não tem distanciamento em relação ao Governo. Mas esse é um ponto de discórdia que o ex-governante de António Costa tem à partida, porque, disse, um Governo e um banco central “não são duas forças conflituantes” na garantia de estabilidade do sistema financeiro e foi com essa perspectiva que prometeu “complementaridade com o Governo”, com os restantes supervisores financeiros e com a academia.