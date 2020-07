Centeno no Parlamento sobre ida para governador do Banco de Portugal

Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, vai estar esta manhã na Assembleia da República, em audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da proposta de designação para o cargo de governador do Banco de Portugal.

Carlos Costa, que desempenhou dois mandatos de cinco anos como governador, mantém-se em funções até a posse do seu sucessor. Mas, formalmente, termina esta quarta-feira, 8 de Março, o seu segundo mandato, uma vez que foi reconduzido a 8 de Julho de 2015.

A audição de Mário Centeno, esta manhã, na Comissão de Orçamento e Finanças, é obrigatória antes de ser nomeado governador do banco central.

O facto de Mário Centeno transitar directamente das funções de ministro das Finanças, que cessou em Junho, no dia de apresentação do Orçamento do Estado Suplementar, e de há cerca de um mês ter sido aprovado no Parlamento, na generalidade, um projecto do PAN que estabelecia um período de nojo de cinco anos entre o exercício de funções governativas na área das Finanças e o desempenho do cargo de governador (cuja apreciação na especialidade está suspensa por quatro semanas, desde 25 de Junho, até chegar o parecer pedido ao Banco Central Europeu), deverá animar a audição desta quarta-feira.

