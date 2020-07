Sérgio Conceição: “Título? Ali dentro não se comenta sequer”

Com o campeonato a aproximar-se a passos largos do final e a discussão do título claramente a pender para o lado do FC Porto, o treinador dos “dragões” colocou água na fervura e destacou a importância do jogo que se segue. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição deixou claro que, no balneário, nem sequer se abordou o tema da conquista iminente da Liga.

“Estamos focados verdadeiramente só no próximo jogo. Não sou hipócrita, obviamente pensamos todos os dias nos títulos que temos de conquistar, é para isso que trabalhamos, mas neste momento não muda absolutamente nada. Não falamos disso. Se tivesse falado partilhava. Ali dentro não se comenta sequer essa situação, a preocupação é apenas o jogo com o Tondela”, vincou.

O jogo com o Tondela que, no limite, poderá garantir já nesta ronda o campeonato ao FC Porto. Para isso, os “dragões” terão de vencer a partida e esperar que, horas mais tarde, o Benfica perca em Famalicão. Se assim for, poderão celebrar já na quinta-feira à noite o título nacional.

“Não tenho de deixar conselhos, de um modo geral as pessoas têm tido um comportamento bom, temos sido apoiados de uma forma fantástica desde o hotel até ao estádio onde jogamos. As coisas têm corrido bem”, afirmou Sérgio Conceição a propósito de eventuais festejos dos adeptos nas ruas da cidade. De resto, o técnico recordou as recentes festas populares para dar um exemplo de um comportamento adequado: “Tivemos há pouco tempo o São João e não houve nenhuma situação de alarme, as pessoas estão conscientes do momento que vivemos e só me cabe a mim desejar que continuem com o mesmo comportamento”.

De todo o modo, o treinador do FC Porto insiste em conter euforias antecipadas. “O meu desejo é o de ser campeão desde o primeiro dia em que chegamos. Quem não luta por esses objectivos, não faz parte do que é o clube. Esse é o desejo de todos nós. Mas ainda não somos campeões de nada”.