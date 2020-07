Ana Catarina Nogueira regressa no Madrid Open

Ana Catarina Nogueira, que no início do mês ficou impedida de disputar o Estrella Damm Open 2020, torneio que assinalou o regresso do Word Padel Tour, vai voltar à competição dentro de uma semana, no Madrid Open 2020. Após Delfina Brea, com quem a jogadora do Porto volta a fazer par este ano, acusar positivo num teste de despistagem à covid-19, a dupla luso-argentina ficou impossibilitada de competir, mas Brea está recuperada do novo coronavírus e as duas atletas vão disputar na próxima quarta-feira os 16-avos-de-final do terceiro torneio de 2020 do WPT.

Após realizar em 2019 o melhor ano da sua carreira, Ana Catarina Nogueira não foi feliz nos dois primeiros torneios do WPT 2020 - em Março não jogou os quartos-de-final do Master de Marbella devido a um problema abdominal de Brea -, mas terá agora a oportunidade de regressar aos bons resultados.

Segundo o quadro principal do Madrid Open 2020 divulgado nesta quarta-feira pelo WPT, Nogueira e Brea vão entrar em competição na capital espanhola na manhã de dia 15, defrontando na parte da manhã uma dupla que terá que passar pela fase de qualificação.

Ainda no quadro feminino, Sofia Araújo, que esteve em bom nível no Estrella Damm Open 2020 – atingiu os quartos-de-final -, irá jogar a sua partida nos “16-avos” às 14h00 de quarta-feira e, pela frente, terá duas das mais promissoras jogadoras do circuito mundial: as espanholas Bea Caldera e Carmen Goenaga García.

A participação portuguesa na Madrid Arena começará, no entanto, mais cedo, com seis jogadores nacionais a disputarem as fases de qualificação. No quadro masculino, Ricardo Martins jogará às 9h00 de domingo: ao lado do espanhol David Solla terá pela frente na 1.ª eliminatória da pré-qualificação José Luis Rodríguez e Miguel Lara.

Uma hora mais tarde, Vasco Pascoal voltará a formar par com o argentino Facundo Domínguez e, pela frente, terá Javier Márquez e Jacobo Cendón. Isento da primeira ronda do pré-qualifying, Diogo Rocha jogará na noite de domingo, contra uma dupla ainda por definir.

Para segunda-feira, está agendado o início da qualificação, onde Miguel Oliveira tem entrada directa. O jogador de Lisboa e o espanhol António Luque vão jogar às 14h30, contra Antón Riola e Iñigo Zaratiegui.

Finalmente, no quadro feminino, a única dupla 100% portuguesa no torneio começar a sua participação também na segunda-feira: às 11h00, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro vão lutar pelo apuramento contra Carla Mari e Pilar Planells.