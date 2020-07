Red Hot Chili Peppers no Nos Alive em 2021

Já com as novas datas para 2021, dias 7, 8, 9 e 10 de Julho de 2021, o Nos Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés com novo nome no cartaz: Red Hot Chili Peppers, anunciou esta quarta-feira a promotora Everything is New.

A banda popularizada pela forma como cruza o rock com as mecânicas do funk e que já passou por Portugal em vários festivais, subirá ao palco Nos a 8 de Julho.

A formação dos Red Hot Chili Peppers remonta a 1983 e com o álbum Blood Sugar Sex Magik, de 1991, teve a aclamação da crítica, sobretudo em temas como Give it away ou Under the bridge.

O cartaz para 2021 já incluía Da Weasel, juntam-se ainda ao cartaz em 2021: Alt- J, Two Door Cinema Club, Angel Olsen, Caribou, Parcels, Black Pumas, Fontaines D.C., Nothing But Thieves, Moses Sumney, Hobo Johnson and The Lovemakers, Alec Benjamin, Seasick Steve e Sea Girls.