Análise a 11 autópsias liga resposta imunitária à morte por covid-19

O que nos têm dito as autópsias sobre a covid-19? Um estudo que analisou a autópsia de 11 pessoas que morreram de covid-19 mostra uma divergência entre os níveis do vírus no corpo e os locais de inflamação, bem como com os danos de órgãos. Como tal, num artigo ainda só publicado na plataforma MedRxiv (que reúne pré-publicações que ainda não foram revistas por pares) sugere-se que respostas imunitárias são responsáveis pela morte por covid-19 e não tanto o vírus por si só.

Num pequeno artigo publicado no site da revista Nature, refere-se que já vários estudos sugeriram que o sistema imunitário contribui para danificar os órgãos em alguns casos graves de covid-19. Agora, num estudo liderado por cientistas da Universidade de Edimburgo (na Escócia), analisaram-se detalhadamente autópsias para procurar sinais deixados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no corpo humano, assim como locais de inflamação e de lesão.

Nesta investigação feita a 37 locais do corpo humano, como os pulmões, verificou-se que havia uma correlação pequena entre os níveis do vírus e a inflamação. De acordo com a Nature, alguns tecidos abrigavam o vírus, mas não estavam inflamados. Já outros estavam danificados, embora não tivessem níveis elevados de SARS-CoV-2. Por isso, sugere-se que pode haver um contributo da resposta imunitária.

“Os nossos apoiam que uma imunopatologia [lesões e doenças causadas pela resposta imunitária] independente do vírus seja um dos principais mecanismos subjacentes à letalidade da covid-19”, lê-se no artigo. Mais investigação se seguirá para se perceber como as estratégias terapêuticas poderão funcionar melhor tendo em conta esta situação.