Operação contra tráfico de droga em Espinho, Ovar e Vila Nova de Gaia

A Divisão Policial de Espinho está esta terça-feira a fazer uma operação policial de combate ao tráfico de droga e outros crimes nos concelhos de Espinho, Ovar e Vila Nova de Gaia, anunciou a corporação.

Cerca das 9h, a PSP tinha já apreendido estupefacientes (incluindo as chamadas drogas duras), veículos e dinheiro, disse à agência Lusa uma fonte policial. A fonte acrescentou que resultados mais concretos da operação serão fornecidos ao final da manhã ou princípio da tarde.

Durante a operação, denominada Barba Ruiva e que está a ser desenvolvida pela Esquadra Complexa de Investigação Criminal, as autoridades prevêem cumprir 13 mandados de detenção, 23 mandados de busca domiciliária e 21 de busca não domiciliária.

Das 23 buscas, 19 estão a ser desenvolvidas no concelho de Espinho, distrito de Aveiro, mais concretamente na Rua Manuel da Areia e Bairro Piscatório, freguesia de Silvalde, e na freguesia de Anta (bairro da Ponte de Anta).

As outras quatro buscas decorrem em áreas da GNR e em colaboração com esta força policial, nos concelhos de Ovar e Santa Maria da Feira (Aveiro), bem como em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

A operação culmina uma investigação desenvolvida pela PSP ao longo de ano e meio. “Estão a ser empenhadas todas as valências policiais, nomeadamente, da estrutura de investigação criminal, das equipas de intervenção rápida, de trânsito, das brigadas de fiscalização, da patrulha e peritos de armas”, refere a nota da PSP de Aveiro. A operação policial conta igualmente com o reforço da Unidade Especial de Polícia.